Halef dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Halef dizisinin son bölümünde ne oldu?

28.05.2026 20:10:00
Haber Merkezi
Halef dizisinin 33. bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Halef dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Halef dizisinin son bölümünde ne oldu?
Halef dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Halef dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Halef dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Halef dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

HALEF DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Sultan, Serhat’ın Yıldız’dan ayrılması için Yelduran ailesinin önde gelenlerini bir araya toplar. Köşeye sıkışan Serhat, herkesin önünde geleceği için zor bir karar vermek zorunda kalır: Ya Melek’in karnındaki halef kendi yanında büyüyecek ya da Yıldız ile kurduğu gelecek hayallerinden vazgeçecektir.

Öte yandan Ayten’in, kendisini ve Kenan’ı ihbar etmesi işleri iyice çıkmaza sürükler. Teslim olmaya niyeti olmayan Kenan, özgürlüğü için her şeyi göze alır. Melek’i kullanarak Yıldız’ı kaçırmaya karar verir. Ancak Kenan’ın bu hamlesi karşısında Serhat’ın yapacakları, Kenan’ın sonunu mu getirecektir?

Ziyan’ın tutuksuz yargılanma süresi sona yaklaşırken, yeniden hapse dönmemesi için Ayten’in ya ölmesi ya da şikayetini geri çekmesi gerekmektedir. Ancak Aşır, Ziyan’ın cezasını çekmesi için tam tersine hareket etmeye kararlıdır.

HALEF DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Halef dizisinin 34. bölümü 28 Mayıs Perşembe akşamı NOW ekranlarında yayımlanmayacak. Dizi haftaya yeni bölümü ile ekranlara gelecek.



