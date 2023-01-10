Hancock filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2008 yılında vizyona giren Hancock filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Hancock filminin konusu ne? Hancock filminin oyuncuları kim? Hancock filminin IMDb puanı kaç?
Hancock, yönetmenliğini Peter Berg, senaristliğini Vincent Ngo ve Vince Gilligan'ın üstlendiği, 2008 yapımlı bir aksiyon filmidir.
HANCOCK FİLMİNİN KONUSU NE?
Hancock aslında başkalarının ne düşündüğünü umursayan birisi değildir. Halkla İlişkiler Uzmanı Ray Embrey’in hayatını kurtardıktan sonra alaycı süper kahramanımız kendisinin de zayıf bir tarafının olabileceğini fark etmeye başlar
HANCOCK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jason Bateman
Thomas Lennon
Akiva Goldsman
Michael Mann
Will Smith
HANCOCK FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Hancock filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlenmiştir.
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