Hancock filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Yayınlanma: 10.01.2023 - 10:16

Güncelleme: 10.01.2023 - 10:16

Hancock, yönetmenliğini Peter Berg, senaristliğini Vincent Ngo ve Vince Gilligan'ın üstlendiği, 2008 yapımlı bir aksiyon filmidir.

HANCOCK FİLMİNİN KONUSU NE?

Hancock aslında başkalarının ne düşündüğünü umursayan birisi değildir. Halkla İlişkiler Uzmanı Ray Embrey’in hayatını kurtardıktan sonra alaycı süper kahramanımız kendisinin de zayıf bir tarafının olabileceğini fark etmeye başlar

HANCOCK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jason Bateman

Thomas Lennon

Akiva Goldsman

Michael Mann

Will Smith

HANCOCK FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Hancock filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlenmiştir.