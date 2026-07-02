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I Will Find You (Seni Bulacağım) dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

I Will Find You (Seni Bulacağım) dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

2.07.2026 19:24:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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I Will Find You (Seni Bulacağım) dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Harlan Coben’ın ünlü romanından uyarlanan suç ve gerilim dizisi I Will Find You, Netflix’in küresel listelerinde zirveye yerleşti. Peki, I Will Find You (Seni Bulacağım) dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?
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Netflix’in gerilim türündeki İngiliz yapımı dizisi Seni Bulacağım'ın konusu merak ediliyor. Peki, I Will Find You (Seni Bulacağım) dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

SENİ BULACAĞIM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizi, 3 yaşındaki kendi oğlunu vahşice öldürmek suçundan ömür boyu hapse mahkûm edilen ve masumiyetini bir türlü kanıtlayamayan David Burroughs'un (Sam Worthington) yaşadığı kabusla başlıyor. Hapishanede geçirdiği beş yılın ardından hayata dair tüm umudunu yitirmiş olan David'in karanlık dünyası, eski baldızı Rachel'ın (Britt Lower) sürpriz ziyaretiyle tamamen değişir.

Rachel, arkadaşının yakın zamanda gittiği bir tatilde çektiği bir fotoğrafı David'e gösterir. Fotoğrafın arka planında görünen çocuk, ölü sanılan oğlu Matthew'un şimdiki yaşına birebir benzemektedir. Oğlunun hâlâ hayatta olabileceğine dair bu ufak ipucuna tutunan David, gerçeği ortaya çıkarmak ve oğlunu kurtarmak için tehlikeli bir hapishaneden kaçış planı yapar.

Özgürlüğüne kavuştuğunda hem peşindeki yetkililerden kaçmak hem de onu demir parmaklıklar ardına gönderen büyük komployu çözmek zorundadır.

SENİ BULACAĞIM DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Sam Worthington

Britt Lower

Milo Ventimiglia

Erin Richards

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