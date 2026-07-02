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İyi Adamlar filminin konusu ne? İyi Adamlar filminin oyuncuları kim?

İyi Adamlar filminin konusu ne? İyi Adamlar filminin oyuncuları kim?

2.07.2026 17:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İyi Adamlar filminin konusu ne? İyi Adamlar filminin oyuncuları kim?

İyi Adamlar (The Nice Guys) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İyi Adamlar filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, İyi Adamlar filminin konusu ne? İyi Adamlar filminin oyuncuları kim?
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İyi Adamlar filminin yönetmen koltuğunda Shane Black oturuyor. Filmin senaristliğini ise Shane Black ve Anthony Bagarozzi üstleniyor. Peki, İyi Adamlar filminin konusu ne? İyi Adamlar filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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İYİ ADAMLAR FİLMİNİN KONUSU NE?

1970’ler Los Angeles’ında, şanslı ama sakar özel dedektif Holland March ve dikkatli araştırmacı Jackson Healy bir gizemi çözmek için bir araya gelir. Birlikte, herkesin aradığı ve önemli bir sırrı saklayan kayıp kızı bulmaları gerekmektedir. Bu kız, ünlü bir porno yıldızı olan Misty Mountain’ın gizemli ölümünü çözebilecek bilgilere sahip tek kişidir. Bu araştırma esnasında iki dedektif kendilerini yüksek statüdeki devlet yetkililerinin hedefinde bulur.

İYİ ADAMLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ryan Gosling

Russell Crowe

Margaret Qualley

İYİ ADAMLAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

İyi Adamlar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlendi.

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