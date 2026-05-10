İntikam Mermisi filminin yönetmen koltuğunda Daniel Zirilli oturuyor. Filmin senaristliğini ise Chad Law ve Evan Law üstleniyor. Peki, İntikam Mermisi filminin konusu ne? İntikam Mermisi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

İNTİKAM MERMİSİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir profesörün hayatı, karısı ve kızının öldürülmesiyle altüst olur. Büyük bir travma yaşayan adam, yaşananların intikamını almak için harekete geçer. Adam ailesinin katiliyle yüzleşmeye çalışırken kendisini bir savaşın ortasında bulur.

İNTİKAM MERMİSİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Luke Goss

Dilan Jay

Jay Mohr

İNTİKAM MERMİSİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

İntikam Mermisi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.3 olarak belirlendi.