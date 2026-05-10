Cumhuriyet Gazetesi Logo
İntikam Mermisi filminin konusu ne? İntikam Mermisi filminin oyuncuları kim?

İntikam Mermisi filminin konusu ne? İntikam Mermisi filminin oyuncuları kim?

10.05.2026 14:03:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İntikam Mermisi filminin konusu ne? İntikam Mermisi filminin oyuncuları kim?

İntikam Mermisi (Hollow Point) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İntikam Mermisi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, İntikam Mermisi filminin konusu ne? İntikam Mermisi filminin oyuncuları kim?

İntikam Mermisi filminin yönetmen koltuğunda Daniel Zirilli oturuyor. Filmin senaristliğini ise Chad Law ve Evan Law üstleniyor. Peki, İntikam Mermisi filminin konusu ne? İntikam Mermisi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Image

İNTİKAM MERMİSİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir profesörün hayatı, karısı ve kızının öldürülmesiyle altüst olur. Büyük bir travma yaşayan adam, yaşananların intikamını almak için harekete geçer. Adam ailesinin katiliyle yüzleşmeye çalışırken kendisini bir savaşın ortasında bulur.

İNTİKAM MERMİSİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM? 

Luke Goss

Dilan Jay

Jay Mohr

İNTİKAM MERMİSİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

İntikam Mermisi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.3 olarak belirlendi.

İlgili Konular: #yabancı film #TV rehberi #televizyonda ne var?

İlgili Haberler

Yol Arkadaşım 2 filminin konusu ne? Yol Arkadaşım 2 filminin oyuncuları kim?
Yol Arkadaşım 2 filminin konusu ne? Yol Arkadaşım 2 filminin oyuncuları kim? Yol Arkadaşım 2 filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yol Arkadaşım 2 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Yol Arkadaşım 2 filminin konusu ne? Yol Arkadaşım 2 filminin oyuncuları kim?
Daha İyi Bir Yarın filminin konusu ne? Daha İyi Bir Yarın filminin oyuncuları kim?
Daha İyi Bir Yarın filminin konusu ne? Daha İyi Bir Yarın filminin oyuncuları kim? Daha İyi Bir Yarın filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Daha İyi Bir Yarın filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Daha İyi Bir Yarın filminin konusu ne? Daha İyi Bir Yarın filminin oyuncuları kim?
Çirkin dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Çirkin dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?
Çirkin dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Çirkin dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Çirkin dizisinin 7. bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Çirkin dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Çirkin dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?