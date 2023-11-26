Yayınlanma: 26.11.2023 - 17:47

Güncelleme: 26.11.2023 - 17:47

Kahraman Pilotlar filminin yönetmen koltuğunda Tony Bill oturuyor. Senaristliğini Phil Sears CE Blake T. Evans üstleniyor. Peki, Kahraman Pilotlar filminin konusu ne? Kahraman Pilotlar filminin oyuncuları kim?

KAHRAMAN PİLOTLAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Birinci Dünya Savaşı iki yıldan beri tüm şiddetiyle devam etmektedir. İngiltere ve Fransa'nın müttefik güçleri, batı cephesinde Almanlar'ın sağlam siperlerine karşı verdiği savaşta başarılı olamamış, milyonlarca insan hayatını kaybetmiştir. Öte yandan Avrupalılar'ı kendi savaşlarıyla başbaşa bırakmayı tercih eden Birleşik Amerika tarafsızlık ve izolasyon politikasını ısrarla korumaktadır. Ancak gönüllü ambulans sürücüleriyle Fransız lejyonunun üyesi olan bazı Amerikalılar, müttefiklere yardım etmek için Avrupa'ya geçmişlerdir. Çok geçmeden Amerikalı gönüllülerden bazıları, iyi teçhizatlı Alman pilotlarıyla baş edebilmek ve müttefiklerin savaş çabalarına yardımcı olabilmek için kendi özel filolarını oluştururlar. Ölümüne mücadeleyi göze alan "Flyboys" Kahraman Pilotlar filosu bu şekilde meydana gelir.

KAHRAMAN PİLOTLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jean Reno

James Franco

Mac McDonald

Philip Winchester

Todd Boyce

Karen Ford

Ruth Bradley

Jennifer Decker

Ralf Rueller

Scott Hazell

KAHRAMAN PİLOTLAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kahraman Pilotlar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.