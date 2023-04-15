Kanal D'nin Üç Kız Kardeş dizisine yeni oyuncu geliyor! Kartal kim oldu?
İclal Aydın'ın çok okunan romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisine yeni oyuncu geliyor. Kartal karakterine kim can verecek belli oldu.
Kanal D ekranlarında Salı akşamları ekrana gelen Üç Kız Kardeş dizisi iddialı yolculuğunu sürdürüyor. Dizinin kadrosuna yeni bir ismin dahil olacağı konuşuluyordu.
Birsen Altuntaş'ın aktardığı haberde yeni gelen oyuncuyla ilgili detaylar belli oldu. “Üç Kız Kardeş” dizisi iki sezondur salı akşamlarına damga vuruyor. Kanal D’de ekrana gelen Süreç Film imzalı dizinin başarı grafiğini devam ettirdiği için önümüzdeki sezon da sürmesi planlanıyor. Sevilen dizinin ekibine yakında “Kartal” karakteri katılacak. Karakteri güçlü bir ismin oynaması isteniyordu.
Son gelen haberlere göre başarılı oyuncu Gökberk Demirci “Kartal” rolü için teklif aldı. Süreç Film’in rolü canlandırmasını çok istediği oyuncunun önümüzdeki günlerde imza aşamasına geçmesi bekleniyor.
YENİ SEZONDA YER ALACAK MI?
Öte yandan Üç Kız Kardeş dizisinin gelecek sezonda devam edip etmeyeceği merak ediliyor. İddialara göre Üç Kız Kardeş dizisi bir sezon daha ekranda olacak. Sonrasında ise final yaparak ekranlara veda edecek.
Ancak yeni sezonda çok sayıda ünlü oyuncunun diziden ayrılması bekleniyor. Dizinin kadrosuna yeni sezonda kimlerin dahil olacağı ise şimdiden büyük merak konusu olmuş durumda.
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