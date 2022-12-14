Karanlıklar Ülkesi: Lycanların Yükselişi filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2009 yılında vizyona giren Karanlıklar Ülkesi: Lycanların Yükselişi filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Karanlıklar Ülkesi: Lycanların Yükselişi filminin konusu ne? Karanlıklar Ülkesi: Lycanların Yükselişi filminin oyuncuları kim? Karanlıklar Ülkesi: Lycanların Yükselişi filminin IMDb puanı kaç?
Karanlıklar Ülkesi: Lycanların Yükselişi (Underworld : Rise of the Lycans), yönetmenliğini Patrick Tatopoulos, senaristliğini ise Len Wiseman, John Hlavin, J. Michael Straczynski ve Allison Burnett'in üstlendiği, 2009 yapımlı bir korku/aksiyon filmidir.
KARANLIKLAR ÜLKESİ: LYCANLARIN YÜKSELİŞİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Yeraltı suç dünyasıyla bağlantısı olan bir polis, kaçırılan oğlunu aramak için bir gece kulübünü didik didik arar.
KARANLIKLAR ÜLKESİ: LYCANLARIN YÜKSELİŞİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Michael Sheen
Bill Nighy
Rhona Mitra
KARANLIKLAR ÜLKESİ: LYCANLARIN YÜKSELİŞİ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Karanlıklar Ülkesi: Lycanların Yükselişi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlenmiştir.
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