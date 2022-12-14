Karanlıklar Ülkesi: Lycanların Yükselişi filminin konusu ne, oyuncuları kim?

14 Aralık 2022 Çarşamba, 15:09

Karanlıklar Ülkesi: Lycanların Yükselişi (Underworld : Rise of the Lycans), yönetmenliğini Patrick Tatopoulos, senaristliğini ise Len Wiseman, John Hlavin, J. Michael Straczynski ve Allison Burnett'in üstlendiği, 2009 yapımlı bir korku/aksiyon filmidir.

KARANLIKLAR ÜLKESİ: LYCANLARIN YÜKSELİŞİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Yeraltı suç dünyasıyla bağlantısı olan bir polis, kaçırılan oğlunu aramak için bir gece kulübünü didik didik arar.

KARANLIKLAR ÜLKESİ: LYCANLARIN YÜKSELİŞİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Michael Sheen

Bill Nighy

Rhona Mitra

KARANLIKLAR ÜLKESİ: LYCANLARIN YÜKSELİŞİ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Karanlıklar Ülkesi: Lycanların Yükselişi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlenmiştir.