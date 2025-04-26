Kardelenler dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Kardelenler dizisinin son bölümünde ne oldu, yeni bölümünde ne olacak?
Kardelenler dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Dizinin yeni bölümünde ne olacağı merak ediliyor. Peki, Kardelenler dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Kardelenler dizisinin son bölümünde ne oldu, yeni bölümünde ne olacak?
Kardelenler dizisinin yönetmen koltuğunda Serkan Birinci oturuyor. Kardelenler’in başrollerini Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu paylaşıyor. Kardelenler dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Kardelenler dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Kardelenler dizisinin son bölümünde ne oldu, yeni bölümünde ne olacak? İşte ayrıntılar...
KARDELENLER DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Kardelenler dizisinin yeni bölümü 27 Nisan Pazar saat 20.00'de atv'de yayımlanacak.
KARDELENLER DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?
Arif'in Koray yüzünden yaralanması ve beraberinde gelişinde olaylar, Korkmaz ailesi için yeni bir mücadelenin başlangıcı olur. Gülcan ile Fatoş, karşılarına çıkan fırsatla geleceklerini güvence altına almak isterken; Kahraman ile Raci, anneleri Hicran'a beklenmedik bir sürpriz yaparlar. Yankı, Aysel ile barışmak için komik bir durumun içine düşer. Koray'la ilgili birtakım gerçekleri öğrenen Fatoş, hiç ummadığı bir durumla karşılaşırken, Korkmaz ailesi yaşanan tüm acılara ve zorluklara rağmen yine bir aradadır.
KARDELENLER DİZİSİNİN KONUSU NE?
Eşi Arif, küçük oğlu Çınar ve torunu Asiye ile birlikte mutlu ve huzurlu bir yaşam süren Hicran'ın hayatı, tüm çocuklarının bir araya gelmesiyle adeta tepetaklak olur. Korkmaz kardeşler ve enişteleri Koray arasında yaşanan gerilim, kısa zamanda yükselir ve beklenmedik olaylar yaşanır. O günden sonra Hicran, en büyük darbeyi aklının ucuna dahi getiremeyeceği bir yerden alır. Torunları Ferit ile Aysel ve oğlu Çınar'dan başka tutunacak kimsesi olmayan Hicran'ı, tahmin bile edemeyeceği çok zor günler beklemektedir.
KARDELENLER DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Barış Falay
Serhat Mustafa Kılıç
Ahu Yağtu
Ayda Aksel
Uğur Uzunel
Ahmet Haktan Zavlak
Edip Tepeli
Ece Yaşar
Nur Yazar
Zeynep Atılgan
Can Aslantuğ
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