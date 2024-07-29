Kong: Kafatası Adası konusu nedir? Kong: Kafatası Adası oyuncuları kimler?
Kong: Kafatası Adası filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Jordan Vogt-Roberts'ın yönettiği ve Dan Gilroy, Max Borenstein ve Derek Connolly tarafından senaryosu kaleme alınan Kong: Kafatası Adası oyuncuları ve konusu ile merak ediliyor. Peki, Kong: Kafatası Adası konusu nedir? Kong: Kafatası Adası oyuncuları kimler?
Başrollerini Oscar ödüllü Brie Larson, Tom Hiddleston ve Toby Kebbell’ın üstlendiği Kong: Kafatası Adası filmi oyuncuları ve konusu ile ekran karşısındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Peki, Kong: Kafatası Adası konusu nedir? Kong: Kafatası Adası oyuncuları kimler?
KONG: KAFATASI ADASI FİLMİ KONUSU NEDİR?
1970'li yıllarda bir grup uzman, Amerikan hükümetinin desteklediği bir keşif gezisi için Pasifik'te insan eli değmemiş bir adaya çıkmıştır. Ekibin lideri İngiliz James Conrad'dır (Tom Hiddleston). Onun yanında savaş fotoğrafçısı Weaver (Brie Larson), sözleşmeli asker Packard (Samuel L. Jackson) ve hükumet yetkilisi Randa (John Goodman) da vardır. Bu cennet gibi adada devasa bir yaratığın bölgesine girdiklerini ise çok geç fark edeceklerdir. Üstelik adada Kong'dan çok daha ölümcül yaratıklarla karşılaşacaklardır.
KONG: KAFATASI ADASI OYUNCULARI
Filmin yönetmen koltuğunda Jordan Vogt-Roberts otururken, filmin senaryosunda ise Max Borenstein, Derek Connolly,Corey Hawkins ve John Gatins imzası var. Filmin kadrosunda ayrıca Samuel L. Jackson, John Goodman, John C. Reilly ve Corey Hawkins gibi ünlü isimler yer alıyor.
Tom Hiddleston
Samuel L. Jackson
John Goodman
Brie Larson
Jing Tian
Toby Kebbell
John Ortiz
Corey Hawkins
Jason Mitchell
Shea Whigham
Thomas Mann
Terry Notary
John C. Reilly
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