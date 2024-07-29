Yayınlanma: 29.07.2024 - 17:20

Güncelleme: 29.07.2024 - 17:20

Başrollerini Oscar ödüllü Brie Larson, Tom Hiddleston ve Toby Kebbell’ın üstlendiği Kong: Kafatası Adası filmi oyuncuları ve konusu ile ekran karşısındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Peki, Kong: Kafatası Adası konusu nedir? Kong: Kafatası Adası oyuncuları kimler?

KONG: KAFATASI ADASI FİLMİ KONUSU NEDİR?

1970'li yıllarda bir grup uzman, Amerikan hükümetinin desteklediği bir keşif gezisi için Pasifik'te insan eli değmemiş bir adaya çıkmıştır. Ekibin lideri İngiliz James Conrad'dır (Tom Hiddleston). Onun yanında savaş fotoğrafçısı Weaver (Brie Larson), sözleşmeli asker Packard (Samuel L. Jackson) ve hükumet yetkilisi Randa (John Goodman) da vardır. Bu cennet gibi adada devasa bir yaratığın bölgesine girdiklerini ise çok geç fark edeceklerdir. Üstelik adada Kong'dan çok daha ölümcül yaratıklarla karşılaşacaklardır.

KONG: KAFATASI ADASI OYUNCULARI

Filmin yönetmen koltuğunda Jordan Vogt-Roberts otururken, filmin senaryosunda ise Max Borenstein, Derek Connolly,Corey Hawkins ve John Gatins imzası var. Filmin kadrosunda ayrıca Samuel L. Jackson, John Goodman, John C. Reilly ve Corey Hawkins gibi ünlü isimler yer alıyor.

Tom Hiddleston

Samuel L. Jackson

John Goodman

Brie Larson

Jing Tian

Toby Kebbell

John Ortiz

Corey Hawkins

Jason Mitchell

Shea Whigham

Thomas Mann

Terry Notary

John C. Reilly