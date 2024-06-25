Kızıl Goncalar yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Kızıl Goncalar dizisinin sete çıkış tarihi belli oldu. Ekran macerasına yaz sezonu nedeniyle ara veren dizinin yeni sezonu merakla bekleniyor. Peki, Kızıl Goncalar yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Kızıl Goncalar dizisinin yeni sezon yayın tarihi merak konusu oldu. Dizi ekibinin yeniden sete çıkacağı tarih belli oldu. Peki, Kızıl Goncalar yeni sezonu ne zaman başlayacak?
KIZIL GONCALAR YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Başrollerini Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı ve Mert Turak gibi birbirinden başarılı oyuncunun paylaştığı Gold Film imzalı Kızıl Goncalar eylülün ilk haftası sete çıkacak. Dizinin şu an için planlanan yayın tarihi eylül ayının son haftası.
CÜNEYD KIZIL GONCALAR'DAN AYRILDI MI?
Kızıl Goncalar dizisinin yeni sezon için ekibine katılacak yeni bir oyuncu henüz yok. Dizinin etkileyici oyunculuğuyla beğeni toplayan Cüneyd efendisi Mert Yazıcıoğlu'nun diziden ayrılacağı yönündeki sahnenin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
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