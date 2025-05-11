Yayınlanma: 11.05.2025 - 12:04

Güncelleme: 11.05.2025 - 12:04

Kızılcık Şerbeti'nin yayınlanan yeni bölüm fragmanı izleyicide merak uyandırdı. Dizide Rahimcan Kapkap'ın canlandırdığı Metehan, 101. bölüm fragmanında bıçaklanıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinde Metehan ölecek mi? Rahimcan Kapkap diziden çıkıyor mu?

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSINDE METEHAN ÖLECEK Mİ?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kızılcık Şerbeti dizisi yine çok konuşulacak bir sezon finaliyle 3. Sezonu kapatacak. Dördüncü sezon öncesi ekibe veda eden isimlerden biri daha belli oldu. Gold Film imzalı diziden Şebnem Bozoklu’dan sonra başarılı genç yıldız Rahimcan Kapkap da ayrılıyor. Rahimcan Kapkap ilk sezondan beri ekipteydi. Kapkap’ın sezon finalinde ekibe veda edeceği öğrenildi.