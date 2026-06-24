Cumhuriyet Gazetesi Logo
Koşucu filminin konusu ne? Koşucu filminin oyuncuları kim?

Koşucu filminin konusu ne? Koşucu filminin oyuncuları kim?

24.06.2026 17:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Koşucu filminin konusu ne? Koşucu filminin oyuncuları kim?

Koşucu (The Runner) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Koşucu filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Koşucu filminin konusu ne? Koşucu filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Koşucu filminin yönetmen koltuğunda Michelle Danner oturuyor. Filmin senaristliğini Jason Chase Tyrrell Üstleniyor. Peki, Koşucu filminin konusu ne? Koşucu filminin oyuncuları kim? 

KOŞUCU FİLMİNİN KONUSU NE?

Genç Aiden, uyuşturucu satın almaya çalışırken tutuklanır. Dedektif Wall, onu yıllarca hapse göndermekle ve böylece geleceğini mahvetmekle tehdit eder. Ancak Aiden'a hayatını yeniden yoluna koymak için son bir şansı verilir. Dedektif, Aiden'a kendisi için gizli göreve gitmesini ve yerel uyuşturucu baronunu alt etmesine yardım etmesini teklif eder. Endişeli annesi Miranda'nın isteklerine karşın Aiden, vücuduna gizli bir mikrofon takarak ve ne yapacağı belli olmayan satıcıyla yüzleşerek hayatını riske atmayı kabul eder.

KOŞUCU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Edouard Philipponnat

Elisabeth Röhm

Eric Balfour

Jessica Amlee

Cameron Douglas

Kerri Medders

Larissa Dias

Michelle Danner 

Alfred F. Woodley

KOŞUCU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Koşucu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.2 olarak belirlendi.

İlgili Konular: #konusu nedir?

İlgili Haberler

Madonna’nın biyografi filmi bütçe engeline takıldı: 'Büyük hayatıma büyük bütçe gerekiyordu'
Madonna’nın biyografi filmi bütçe engeline takıldı: 'Büyük hayatıma büyük bütçe gerekiyordu' Dünyaca ünlü pop ikonu Madonna, yıllardır üzerinde çalıştığı ve kendisini Julia Garner'ın canlandıracağı biyografi filminin Universal stüdyosuyla yaşanan bütçe krizleri nedeniyle durdurulduğunu açıkladı. Projeyi mini diziye dönüştürmeye hazırlanan sanatçı, stüdyonun kendi yazdığı orijinal senaryo için fahiş fiyatlar talep ettiğini belirterek Hollywood sistemine tepki gösterdi.
Cem Yılmaz duyurdu: GORA 4 GORA filminin çekimleri başladı! İşte oyuncu kadrosu...
Cem Yılmaz duyurdu: GORA 4 GORA filminin çekimleri başladı! İşte oyuncu kadrosu... Türk sinemasının kült bilimkurgu-komedi serisi G.O.R.A.'nın yeni halkası "GORA 4 GORA" için uzun süredir beklenen çekimler resmen başladı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sete çıkıldığını serinin akıllara kazınan unutulmaz bir repliğiyle hayranlarına müjdeledi.
Kate Hudson ve Javier Bardem aynı projede buluştu: Yeni filmlerinden ilk kareler geldi
Kate Hudson ve Javier Bardem aynı projede buluştu: Yeni filmlerinden ilk kareler geldi Hollywood’un dünyaca ünlü isimleri Kate Hudson ve Javier Bardem, romantik komedi türündeki yeni film projeleri "Hello & Paris" için kamera karşısına geçti. Deborah McKinlay’in romanından uyarlanan yapımın New York sokaklarındaki çekimlerinden ilk kareler basına yansıdı.