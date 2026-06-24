Koşucu filminin yönetmen koltuğunda Michelle Danner oturuyor. Filmin senaristliğini Jason Chase Tyrrell Üstleniyor. Peki, Koşucu filminin konusu ne? Koşucu filminin oyuncuları kim?

KOŞUCU FİLMİNİN KONUSU NE?

Genç Aiden, uyuşturucu satın almaya çalışırken tutuklanır. Dedektif Wall, onu yıllarca hapse göndermekle ve böylece geleceğini mahvetmekle tehdit eder. Ancak Aiden'a hayatını yeniden yoluna koymak için son bir şansı verilir. Dedektif, Aiden'a kendisi için gizli göreve gitmesini ve yerel uyuşturucu baronunu alt etmesine yardım etmesini teklif eder. Endişeli annesi Miranda'nın isteklerine karşın Aiden, vücuduna gizli bir mikrofon takarak ve ne yapacağı belli olmayan satıcıyla yüzleşerek hayatını riske atmayı kabul eder.

KOŞUCU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Edouard Philipponnat

Elisabeth Röhm

Eric Balfour

Jessica Amlee

Cameron Douglas

Kerri Medders

Larissa Dias

Michelle Danner

Alfred F. Woodley

KOŞUCU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Koşucu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.2 olarak belirlendi.