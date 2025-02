Yayınlanma: 27.02.2025 - 20:07

Güncelleme: 27.02.2025 - 20:07

Kral Kaybederse dizisinin yönetmen koltuğunda Durul Taylan ve Yağmur Taylan oturuyor. Dizinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. 27 Şubat Perşembe akşamı yeni bölümün neden yayımlanmadığı dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Peki, Kral Kaybederse dizisinin yeni bölümü neden yok? Kral Kaybederse dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte ayrıntılar...

KRAL KAYBEDERSE DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Kimse kralı terk edemez. O, bitti demeden asla bitmez. O, gitmeden kimse gidemez ve her zaman son sözü kral söyler. Handan’ın, Kenan ve Özlem arasındaki gizli ilişkiyi öğrenmesi üzerine gerilim oldukça artar. Özlem, Kenan’a sürekli onun yanında olduğunu, artık rahat bir şekilde birlikte olabileceklerini söyleyerek Kenan’ı kendisine bağlamaya çalışır. Kral ise her zamanki gibi kral muamelesi görmek ister. Bütün arkadaş çevresi Kenan’a, Handan’ın gönlünü alması gerektiğini söylese de Kenan, kendisini hatalı taraf olarak görmez. Soğukkanlılığını koruyarak, özgüvenli tavırlarla hareket etmeye devam eder. Öte yandan Fadi ise kız kardeşinin kaçışını kolaylaştırabilmek için harekete geçer ve daha fazla para kazanabilmek adına mesai saatlerini artırır. Her geçen gün etrafındaki insanların dikkatini olumlu yönde çekmeyi başaran Fadi, peri masalından uyanıp adeta bir kâbusun içine düşmek üzeredir…

KRAL KAYBEDERSE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizi, annesi tarafından kral gibi büyütülen narsist Kenan Baran'ın eşi Handan'ı bir gece kulübünde tanıştığı Fadi ile aldatmasıyla birlikte gelişen olayları anlatıyor.

KRAL KAYBEDERSE DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Kral Kaybederse dizisinin ilk bölümü 11 Şubat'ta yayımlandı. Dizinin yeni bölümleri salı akşamları yayımlanıyor.

KRAL KAYBEDERSE DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Halit Ergenç

Aslıhan Gürbüz

Merve Dizdar

Nilperi Şahinkaya

Nalan Kuruçim

Cenan Çamyurdu

Burcu Gölgedar

Cihan Talay