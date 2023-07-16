Kung Fu Savaşları filminin konusu ne? Kung Fu Savaşları oyuncuları kim?

Yayınlanma: 16.07.2023 - 11:28

Güncelleme: 16.07.2023 - 11:39

Kung Fu Savaşları filminin yönetmen koltuğunda Teddy Chan oturuyor. 2014 yılında vizyona giren film aksiyon ve gerilim türünde ve Çin yapımıdır. Peki, Kung Fu Savaşları filminin konusu ne? Kung Fu Savaşları filminin oyuncuları kim?

KUNG FU SAVAŞLARI FİLMİNİN KONUSU NE?

Hong Kong'da şehrin en önemli dövüş sanatları ustaları sırayla öldürülmeye başlanmıştır. Bu cinayetlerden Fung (Baoqiang Wang) adında bir katil sorumludur. O sırada hapiste olan Ha (Donnie Yen) polise katili yakalamalarında yardımcı olabileceğini söyler. Ancak bir şartı vardır: kasten işlemediği bir suçtan ötürü içeride bulunan Ha, katilin yakalaması halinde serbest kalacaktır.

KUNG FU SAVAŞLARI SAAT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Donnie Yen - Hahou Mo

Wang Baoqiang - Fung Yu-Sau

Charlie Yeung - Luk Yuen-Sum

Michelle Bai - Sinn Ying

Alex Fong - Başmüfettiş Lam

Louis Fan - Hung Yip

Xing Yu - Tam King-Yiu

David Chiang - Usta Chan Pak-Kwong

Yu Kang - Wong Chit

Christie Chen - Shum Süet

Deep Ng - Tai Yue

Ji Huanbo - Koca Adam

Jessica Wong - Siu Man

German Cheung - Fai

KUNG FU SAVAŞLARI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kung Fu Savaşları filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.