Kung Fu Savaşları filminin konusu ne? Kung Fu Savaşları oyuncuları kim?
Kung Fu Savaşları (Kung Fu Jungle) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kung Fu Savaşları filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kung Fu Savaşları filminin konusu ne? Kung Fu Savaşları filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kung Fu Savaşları filminin yönetmen koltuğunda Teddy Chan oturuyor. 2014 yılında vizyona giren film aksiyon ve gerilim türünde ve Çin yapımıdır. Peki, Kung Fu Savaşları filminin konusu ne? Kung Fu Savaşları filminin oyuncuları kim?
KUNG FU SAVAŞLARI FİLMİNİN KONUSU NE?
Hong Kong'da şehrin en önemli dövüş sanatları ustaları sırayla öldürülmeye başlanmıştır. Bu cinayetlerden Fung (Baoqiang Wang) adında bir katil sorumludur. O sırada hapiste olan Ha (Donnie Yen) polise katili yakalamalarında yardımcı olabileceğini söyler. Ancak bir şartı vardır: kasten işlemediği bir suçtan ötürü içeride bulunan Ha, katilin yakalaması halinde serbest kalacaktır.
KUNG FU SAVAŞLARI SAAT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Donnie Yen - Hahou Mo
Wang Baoqiang - Fung Yu-Sau
Charlie Yeung - Luk Yuen-Sum
Michelle Bai - Sinn Ying
Alex Fong - Başmüfettiş Lam
Louis Fan - Hung Yip
Xing Yu - Tam King-Yiu
David Chiang - Usta Chan Pak-Kwong
Yu Kang - Wong Chit
Christie Chen - Shum Süet
Deep Ng - Tai Yue
Ji Huanbo - Koca Adam
Jessica Wong - Siu Man
German Cheung - Fai
KUNG FU SAVAŞLARI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kung Fu Savaşları filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.
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