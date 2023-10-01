Sigurno Mjesto filminin konusu ne? Sigurno Mjesto filminin oyuncuları kim?
Sigurno Mjesto (Güvenli Bir Yer) filmi Sarayabosna Film Festivali'nden ödülle döndü. Sigurno Mjesto filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sigurno Mjesto filminin konusu ne? Sigurno Mjesto filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Sigurno Mjesto filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Juraj Lerotic üstleniyor. Peki, Sigurno Mjesto filminin konusu ne? Sigurno Mjesto filminin oyuncuları kim?
SİGURNO MJESTO FİLMİNİN KONUSU NE?
Güvenli Bir Yer, ailesi onu kurtarmaya çalışırken kendi canına kıymaya çalışan Damir'in hikayesini konu ediyor. Damir ve ailesinin hayatı, Damir'in intihar girişiminde bulunmasıyla alt üst olur. Yaşanan acı olayın ardından hayatları kökten değişen Damir'in annesi ve kardeşi, bir gün boyunca onu hem kendinden hem de sistemden korumaya çalışır.
SİGURNO MJESTO FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Juraj Lerotic
Goran Markovic
Snjezana Sinovcic Šiškov
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişimi!
- Yabancı yatırımcılar Türkiye'yi yine es geçti
- Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındı
- Çatışma anı ortaya çıktı!
- İsmail Hakkı Erdem cezaevinde 'intihar' etti
- Doğalgaza zam geldi!
- Soylu'nun trolleri 'aklını başına al' dedi
- Gümüşel ve İstekli hakkında yeni gelişme!
- Kılıçdaroğlu'ndan iktidara 'kayyum' tepkisi
- Hapishanede 'cinsel ilişki' skandalı!