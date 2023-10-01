Sigurno Mjesto filminin konusu ne? Sigurno Mjesto filminin oyuncuları kim?

Sigurno Mjesto (Güvenli Bir Yer) filmi Sarayabosna Film Festivali'nden ödülle döndü. Sigurno Mjesto filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sigurno Mjesto filminin konusu ne? Sigurno Mjesto filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.10.2023 - 13:07
Sigurno Mjesto filminin konusu ne? Sigurno Mjesto filminin oyuncuları kim?
Abone Ol google-news

Sigurno Mjesto filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Juraj Lerotic üstleniyor. Peki, Sigurno Mjesto filminin konusu ne? Sigurno Mjesto filminin oyuncuları kim? 

SİGURNO MJESTO FİLMİNİN KONUSU NE?

Güvenli Bir Yer, ailesi onu kurtarmaya çalışırken kendi canına kıymaya çalışan Damir'in hikayesini konu ediyor. Damir ve ailesinin hayatı, Damir'in intihar girişiminde bulunmasıyla alt üst olur. Yaşanan acı olayın ardından hayatları kökten değişen Damir'in annesi ve kardeşi, bir gün boyunca onu hem kendinden hem de sistemden korumaya çalışır.

SİGURNO MJESTO FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Juraj Lerotic

Goran Markovic

Snjezana Sinovcic Šiškov


Player Alanı
Sigurno Mjesto Güvenli Bir Yer Sarayabosna Film Festivali

İlgili Haberler

Marvel yeni X-Men filmi için çalışmalara başladı!

Marvel yeni X-Men filmi için çalışmalara başladı!
TV yayın akışı 1 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 1 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Sarı yaprakların ardındaki hikayeler: En iyi sonbahar filmleri...

Sarı yaprakların ardındaki hikayeler: En iyi sonbahar filmleri...

En Çok Okunan Haberler