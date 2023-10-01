Yayınlanma: 01.10.2023 - 13:07

Güncelleme: 01.10.2023 - 13:07

Sigurno Mjesto filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Juraj Lerotic üstleniyor. Peki, Sigurno Mjesto filminin konusu ne? Sigurno Mjesto filminin oyuncuları kim?

SİGURNO MJESTO FİLMİNİN KONUSU NE?

Güvenli Bir Yer, ailesi onu kurtarmaya çalışırken kendi canına kıymaya çalışan Damir'in hikayesini konu ediyor. Damir ve ailesinin hayatı, Damir'in intihar girişiminde bulunmasıyla alt üst olur. Yaşanan acı olayın ardından hayatları kökten değişen Damir'in annesi ve kardeşi, bir gün boyunca onu hem kendinden hem de sistemden korumaya çalışır.

SİGURNO MJESTO FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Juraj Lerotic

Goran Markovic

Snjezana Sinovcic Šiškov