Yayınlanma: 25.09.2024 - 00:53

Güncelleme: 25.09.2024 - 00:53

MasterChef'te haftanın ikinci gününde, takımlar dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Şefler, yarışmacılardan çay saati konseptine uygun lezzetler hazırlamalarını istedi. Her iki takım da en iyi tabakları ortaya koymak için büyük bir mücadele verdi ve en başarılı menüyü hazırlayan takım, dokunulmazlığın sahibi oldu. Peki, MasterChef'te 24 Eylül Salı günü dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? İşte, ayrıntılar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

En başarılı yemekleri yaparak dokunulmazlık oyununu kazanan Kırmızı Takım oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'te gecenin bireysel dokunulmazlık yarışını kazanan yarışmacı Alper oldu.

MASTERCHEF'TE 1. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bireysel dokunulmazlık yarışında şefler, ana malzeme olarak çikolatayı verdi. Yarışmacılar, çikolatayla en yaratıcı ve lezzetli tabağı çıkarmak için ter dökerken, bireysel dokunulmazlığı kazanan Alper oldu. Dokunulmazlığı alarak avantaj kazanan Alper, eleme potasına doğrudan Bera'yı gönderdi ve Bera haftanın ilk eleme adayı olarak belirlendi.

MASTERCHEF'TE 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ikinci eleme adayını belirlemek amacıyla Mavi Takım, kendi aralarında oylama yaptı. Yapılan oylama sonucunda en fazla oy alan yarışmacı Kaan potaya giren yarışmacı oldu.