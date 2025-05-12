O Ses Türkiye'nin kazananı belli oldu: 11 Mayıs Pazar günü O Ses Türkiye 2025'in şampiyonu kim oldu?

Yayınlanma: 12.05.2025 - 00:50

Güncelleme: 12.05.2025 - 00:50

O Ses Türkiye 2024-2025 sezonu, büyük final gecesiyle izleyicileri ekran başına kilitledi. TV8 ekranlarında yayınlanan sevilen müzik yarışmasında heyecan doruk noktasına ulaştı. 16 finalist, son kez sahneye çıkarak etkileyici performanslarını sergiledi. Gökhan Özoğuz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Melike Şahin'in takımlarındaki yarışmacılar, şampiyonluk ve büyük ödül için izleyicilerin takdirine sunuldu. Peki, 11 Mayıs Pazar günü O Ses Türkiye 2025'in şampiyonu kim oldu?

O SES TÜRKİYE'DE FİNALE KALAN İSİMLER AÇIKLANDI!

O Ses Türkiye'de final yolunda on ikiye kalan isimler Mert ve Funda oldu.

O SES TÜRKİYE 2025'İN ŞAMPİYONU KİM OLDU?

O Ses Türkiye'nin finaline Beyazıt Öztürk'ün takımından Funda Kayacık ve Gökhan Özoğuz'un takımından Mert Özer kaldı.

Halk oylamasında en çok oyu alarak O Ses Türkiye 2025'in şampiyonu Mert Özer oldu.