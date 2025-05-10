O Ses Türkiye finali ne zaman, saat kaçta? O Ses Türkiye finalistleri kim oldu?
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı O Ses Türkiye final bölümü ile ekranlara gelecek. Final bölümünün ne zaman yayımlanacağı ve finalistlerin kimler olduğu merak ediliyor. Peki, O Ses Türkiye finali ne zaman, saat kaçta? O Ses Türkiye finalistleri kim oldu?
Beyazıt Öztürk, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin'i buluşturan yarışma programı final bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Finalistlerin kimler olduğu ise merak ediliyor. Peki, O Ses Türkiye finali ne zaman, saat kaçta? O Ses Türkiye finalistleri kim oldu? İşte ayrıntılar...
O SES TÜRKİYE FİNALİ NE ZAMAN?
O Ses Türkiye'nin final bölümü 11 Mayıs Pazar günü yayımlanacak.
O SES TÜRKİYE FİNALİSTLERİ KİM OLDU?
Gökhan Özoğuz'un Takımı
Eray & Alp Gürsu
Mert Özer
Fırat Tandoğan
Ertuğrul Hayrullah
Hadise'nin Takımı
Gözde Buldaş
Sakine Akın
Jean Sarkissyan
Oğuz Kazancık
Beyazıt Öztürk'ün Takımı
Eren Can Çadırcı
Nehir Gür
Funda Kayacık
Elçin Aytuna Durucan
Doğa Kılıç
Melike Şahin'in Takımı
Gamze Şeker
Polen Sena Yıldızoğlu
Seyit Ali Özer
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