Yayınlanma: 10.05.2025 - 20:34

Güncelleme: 10.05.2025 - 20:34

Beyazıt Öztürk, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin'i buluşturan yarışma programı final bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Finalistlerin kimler olduğu ise merak ediliyor. Peki, O Ses Türkiye finali ne zaman, saat kaçta? O Ses Türkiye finalistleri kim oldu? İşte ayrıntılar...

O SES TÜRKİYE FİNALİ NE ZAMAN?

O Ses Türkiye'nin final bölümü 11 Mayıs Pazar günü yayımlanacak.

O SES TÜRKİYE FİNALİSTLERİ KİM OLDU?

Gökhan Özoğuz'un Takımı

Eray & Alp Gürsu

Mert Özer

Fırat Tandoğan

Ertuğrul Hayrullah

Hadise'nin Takımı

Gözde Buldaş

Sakine Akın

Jean Sarkissyan

Oğuz Kazancık

Beyazıt Öztürk'ün Takımı

Eren Can Çadırcı

Nehir Gür

Funda Kayacık

Elçin Aytuna Durucan

Doğa Kılıç

Melike Şahin'in Takımı

Gamze Şeker

Polen Sena Yıldızoğlu

Seyit Ali Özer