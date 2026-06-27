Özel Kargo filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Max Adams üstleniyor. Peki, Özel Kargo filminin konusu ne? Özel Kargo filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

ÖZEL KARGO FİLMİNİN KONUSU NE?

Dünyanın en bilinen hırsızı Jack (Mark-Paul Gosselaar) ve onun eğitimli ekibi büyük bir soyguna hazırlanırken, Jack’in eski sevgilisi hamile olarak ortaya çıkar. Bu gizemli kadın tüm ekibi tehlikeli ve büyük bir dolandırıcılığın içerisinde sokar. Jack, Eddie (Bruce Willis)’nin paralarını çaldığını farkındadır. Şimdi Jack eski sevgilisi uğruna bu tehlikenin içerisine girip girmeyeceğine karar vermelidir....

Yönetmenliğini ve senaristiğini Max Adams'ın üstlendiği aksiyon filminde başrollerde Mark-Paul Gosselaar, Bruce Willis, Claire Forlani yer alıyor.

ÖZEL KARGO FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mark-Paul Gosselaar

Bruce Willis

Claire Forlani

ÖZEL KARGO FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Özel Kargo filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.6 olarak belirlendi.