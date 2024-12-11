Yayınlanma: 11.12.2024 - 19:40

Güncelleme: 11.12.2024 - 19:40

STAR'ın sevilen dizisi Sahipsizler'in son bölümünde neler olduğu dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, Sahipsizler dizisinin son bölümünde ne oldu? Sahipsizler dizisinin yeni bölümünde ne olacak? İşte ayrıntılar...

SAHİPSİZLER DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Hayatın en zorlu yüzüyle bir anda tanışan kardeşler, her ne kadar sevgi dolu bir yuvada büyümüş olsalar da anne ve babalarının onları hayattan uzak tutarak ne kadar büyük bir kötülük yaptıkları gerçeğini anlamaya başlarlar. Bu gerçekle yüzleşmek çocuklar arasında tartışmaları alevlendirir. Duygu'nun yanında çalışarak para kazanmaya çalışan Azize, çok kötü hissedeceği bir olayla karşı karşıya kalır. Azize'yi bulmaya çalışan Yavuz ise, hedefine bir adım daha yaklaşır. Hayatla mücadeleleri son hız devam ederken, yavaş yavaş aşk duygusuyla tanışmanın heyecanını yaşamaya başlarlar. Ancak bu durum yeni çıkmazları da beraberinde getirecektir.

SAHİPSİZLER DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Hayata tutunmak için çabalayan kardeşler, mücadelelerini sürdürürken, yaşanan bazı tartışmalar her şeyi daha zorlu hale getirir. Yusuf, kardeşlere elinden gelen desteği verirken Cemo ile karşı karşıya gelir ve büyük bir kavgaya tutuşurlar. Herkesten uzakta bir hayatın içinden İstanbul'a savrulan kardeşler, anne ve babalarının onları aslında ne kadar büyük bir zorlukla baş başa bıraktığını her gün bir kez daha fark ederler. Azize'yi bulmak için dört bir yana haber salan Yavuz, hedefine çok yaklaşır. Cemo ise Yavuz'un kurduğu tuzağa adım adım ilerlediğinin farkında değildir.