Yayınlanma: 26.02.2025 - 20:15

Güncelleme: 26.02.2025 - 20:15

Senaryosu Melis Civelek ve Zeynep Gür tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun ve Altan Dönmez oturuyor. Sandık Kokusu’nun başrollerini Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ paylaşıyor. Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Dizinin takipçileri yeni bölümde ne olacağını ve son bölümde ne olduğu merak ediliyor. Peki, Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

SANDIK KOKUSU DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümü 26 Şubat Çarşamba Show TV ekranlarındaki yerini alacak.

SANDIK KOKUSU DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Bora ve Karsu, Nazan olay çıkartacak korkusuyla yaşarken Filiz, Gülnaz’la birlikte Nazan’a karşı planlar yapar. Ayça, Hakan’ın gitmemesi için Hasan’dan yardım ister ve Hakan’ı kaçırır. Gelin ve görümcenin giriştikleri planlar ellerine yüzlerine bulaşır. Nazan, Karsu’ya karşı Bora’yı kışkırtır.

SANDIK KOKUSU DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Çağla’nın iddiaları düğün davetinde büyük kaosa neden olur. Nazan rezil olma kaygısıyla ağlarken, Bora suçlamaları reddetmektedir. Karsu ise soğukkanlı davranmaya çalışır. Ayça ile karşılaşan Nazan, Ayça’nın tavırlarını çok beğenir ve onu yeğeni Ziya ile tanıştırmak ister. Ayça’nın biriyle yemeğe çıkacağını öğrenen Hakan, eski muhabir arkadaşı Burcu ile aynı mekana gitmeye karar verir. Tekrar bir araya gelen Nazlı ve Ömer, Gülnaz ile ilgili sorunu kökünden çözmeye karar verirler. Nazan, Çağla ile buluşmaya gider. DNA testini bir şekilde halledecek, çocuğu Bora’nınmış gibi gösterecektir.

SANDIK KOKUSU DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Yayın hayatına 6 Aralık 2023'te başlayan Sandık Kokusu 19 Mart’ta ekranlara gelecek olan bölümüyle final yapacak.