Spectre filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2015 yılında vizyona giren Spectre filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Spectre filminin konusu ne? Spectre filminin oyuncuları kim? Spectre filminin IMDb puanı kaç?
Spectre, yönetmenliğini Sam Mendes, senaristliğini John Logan, Neal Purvis ve Robert Wade'in üstlendiği, 2015 yapımlı bir aksiyon/macera filmidir.
SPECTRE FİLMİNİN KONUSU NE?
James Bond'un geçmişinden gelen şifreli bir mesaj, onu SPECTRE adlı uğursuz bir örgütün varlığını ortaya çıkarmak için bir yola gönderir. Yeni bir tehdidin ortaya çıkmasıyla Bond, en son görevinde yaşadığı tüm acının yazarı hakkındaki korkunç gerçeği öğrenir.
SPECTRE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Daniel Craig
Christoph Waltz
Léa Seydoux
Ben Whishaw
Naomie Harris
Dave Bautista
Monica Bellucci
Ralph Fiennes
SPECTRE FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Spectre filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlenmiştir.
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