Spectre filminin konusu ne, oyuncuları kim?

02 Ocak 2023 Pazartesi, 15:54

Spectre, yönetmenliğini Sam Mendes, senaristliğini John Logan, Neal Purvis ve Robert Wade'in üstlendiği, 2015 yapımlı bir aksiyon/macera filmidir.

SPECTRE FİLMİNİN KONUSU NE?

James Bond'un geçmişinden gelen şifreli bir mesaj, onu SPECTRE adlı uğursuz bir örgütün varlığını ortaya çıkarmak için bir yola gönderir. Yeni bir tehdidin ortaya çıkmasıyla Bond, en son görevinde yaşadığı tüm acının yazarı hakkındaki korkunç gerçeği öğrenir.

SPECTRE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Daniel Craig

Christoph Waltz

Léa Seydoux

Ben Whishaw

Naomie Harris

Dave Bautista

Monica Bellucci

Ralph Fiennes

SPECTRE FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Spectre filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlenmiştir.