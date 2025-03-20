Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Mart'ta Survivor'da eleme adayı kim oldu?
Survivor'da haftanın eleme adayları merak ediliyor. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Mart'ta Survivor'da eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star’da üçüncü dokunulmazlık oyunu büyük bir heyecana sahne oldu. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım, haftayı avantajlı tamamlayacak. Kaybeden takım ise haftanın üçüncü eleme adayını belirlemek zorunda kaldı. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte, ayrıntılar...
SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu.
SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da üçüncü eleme adayı Doğuş oldu.
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