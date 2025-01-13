Survivor'da haftanın ilk eleme adayı kim oldu? 12 Ocak Pazar günü Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor All Star 2025 heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımları, yeni dokunulmazlık oyunu için kıyasıya mücadele etti. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? 12 Ocak Pazar günü Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı kim oldu? 12 Ocak Pazar günü Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.01.2025 - 00:09

Survivor'da mücadele tüm hızıyla devam etti. Survivor'ın son bölümünde dokunulmazlık oyunu ve yaşanan gergin anlar dikkat çekti. Survivor 2025'in bu haftaki dokunulmazlık oyununda  eleme adayı da belli oldu. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? 12 Ocak Pazar günü Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, ayrıntılar...

SURVIVOR ALL STAR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

12 Ocak 2025 Pazar akşamı Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan taraf Gönüllüler takımı oldu.

SURVIVOR'DA HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyunu sonrası kaybeden Ünlüler takımı oldu ve oyunu kaybeden takım bu haftanın ilk eleme adayını seçti. Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Göksu oldu.


Etiketler: #survivor #Survivor 2025 #survivor all star

İlgili Haberler

Eski Survivor yarışmacısı Turabi Çamkıran, ABD'deki yangında tüm servetini kaybetti: Evi ve arabası kül oldu!

Eski Survivor yarışmacısı Turabi Çamkıran, ABD'deki yangında tüm servetini kaybetti: Evi ve arabası kül oldu!
Survivor'da kim elendi? Survivor All Star - Gönüllüler'de ödül oyununu kim kazandı? İşte 8 Ocak'ta veda eden isim...

Survivor'da kim elendi? Survivor All Star - Gönüllüler'de ödül oyununu kim kazandı? İşte 8 Ocak'ta veda eden isim...
Survivor 7 Ocak 2025 takım oyununu kim kazandı, dokunulmazlık oyununu kim aldı? Survivor üçüncü eleme adayı kim oldu?

Survivor 7 Ocak 2025 takım oyununu kim kazandı, dokunulmazlık oyununu kim aldı? Survivor üçüncü eleme adayı kim oldu?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler