TRT ekranlarında yayımlanan Taşacak Bu Deniz dizisinde dikkat çeken bir ayrılık yaşandı. Dizide Gezep karakterine hayat veren Onur Dilber, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yeni sezonda projede yer almayacağını duyurdu. Peki, Taşacak Bu Deniz Gezep diziden ayrılıyor mu? Onur Dilber diziden neden ayrıldı?

TAŞACAK BU DENİZ GEZEP DİZİDEN AYRILIYOR MU, NEDEN AYRILIYOR?

Taşacak Bu Deniz dizisinde Gezep karakterine hayat veren Onur Dilber, yaptığı açıklamayla karakterin yeni sezonda yer almayacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

“Taşacak Bu Deniz dizisinde çok severek oynadığım Gezep’in, yeni sezonda olmayacağını şaşırarak ve üzülerek öğrendim.”

Bu açıklamayla birlikte Gezep karakterinin yeni sezonda dizide bulunmayacağı bilgisi kamuoyuyla paylaşılmış oldu.