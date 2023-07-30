Transformers 5: Son Şövalye filminin konusu ne? Transformers 5: Son Şövalye filminin oyuncuları kim?
Transformers 5: Son Şövalye (Transformers: The Last Knight) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Transformers 5: Son Şövalye filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Transformers 5: Son Şövalye filminin konusu ne? Transformers 5: Son Şövalye filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Transformers 5: Son Şövalye filminin yönetmen koltuğunda Duncan Jones oturuyor. Senaristliğini Nathan Parker üstleniyor. Peki, Transformers 5: Son Şövalye filminin konusu ne? Transformers 5: Son Şövalye filminin oyuncuları kim?
TRANSFORMERS 5 FİLMİNİN KONUSU NE?
Serinin 4. filmi Kayıp Çağ'daki olayların ve Optimus Prime'ın gidişinin ardından insanlarla robotların savaşı sürmektedir. Bu savaşın bitebilmesi için geçmişteki sırların gün yüzüne çıkarılması ve Transformerlar'ın dünyadaki varlıklarının dayandığı kökenin anlaşılması gerekmektedir. Bu zorlu görev ise, tamirci Cade Yeager (Mark Wahlberg), Bumblebee, soylu bir İngiliz Edmund Burton (Anthony Hopkins) ve profesör Vivian Wembley'e (Laura Haddock) düşecektir.
TRANSFORMERS 5 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Peter Cullen
Mark Wahlberg
Isabela Moner
Jean Dujardin
Anthony Hopkins
Josh Duhamel
Laura Haddock
Santiago Cabrera
Tyrese Gibson
John DiMaggio
Frank Welker
Ken Watanabe
Jess Harnell
Mitch Pileggi
Gil Birmingham
TRANSFORMERS 5 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Transformers 5: Son Şövalye filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlendi.
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