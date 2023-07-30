Transformers 5: Son Şövalye filminin konusu ne? Transformers 5: Son Şövalye filminin oyuncuları kim?

Transformers 5: Son Şövalye (Transformers: The Last Knight) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Transformers 5: Son Şövalye filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Transformers 5: Son Şövalye filminin konusu ne? Transformers 5: Son Şövalye filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.07.2023 - 11:36
Transformers 5: Son Şövalye filminin konusu ne? Transformers 5: Son Şövalye filminin oyuncuları kim?
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Transformers 5: Son Şövalye filminin yönetmen koltuğunda Duncan Jones oturuyor. Senaristliğini Nathan Parker üstleniyor. Peki, Transformers 5: Son Şövalye filminin konusu ne? Transformers 5: Son Şövalye filminin oyuncuları kim? 

TRANSFORMERS 5 FİLMİNİN KONUSU NE?

Serinin 4. filmi Kayıp Çağ'daki olayların ve Optimus Prime'ın gidişinin ardından insanlarla robotların savaşı sürmektedir. Bu savaşın bitebilmesi için geçmişteki sırların gün yüzüne çıkarılması ve Transformerlar'ın dünyadaki varlıklarının dayandığı kökenin anlaşılması gerekmektedir. Bu zorlu görev ise, tamirci Cade Yeager (Mark Wahlberg), Bumblebee, soylu bir İngiliz Edmund Burton (Anthony Hopkins) ve profesör Vivian Wembley'e (Laura Haddock) düşecektir.

TRANSFORMERS 5 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Peter Cullen

Mark Wahlberg

Isabela Moner

Jean Dujardin

Anthony Hopkins

Josh Duhamel

Laura Haddock

Santiago Cabrera

Tyrese Gibson

John DiMaggio

Frank Welker

Ken Watanabe

Jess Harnell

Mitch Pileggi

Gil Birmingham

TRANSFORMERS 5 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Transformers 5: Son Şövalye filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlendi.


Transformers 5: Son Şövalye Film konusu nedir?

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