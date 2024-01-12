TV yayın akışı 12 Ocak Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Peki bugün tv yayın akışında ne var?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.01.2024 - 10:21
TV yayın akışı 12 Ocak Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
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Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte 12 Ocak Cuma günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER; HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Arka Sokaklar

FOX TV YAYIN AKIŞI  20:00 Prestij Meselesi(TV'de ilk)

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yalı Çapkını

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Türk Sineması " Afacanlar: İş Başa Düştü"

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Ateş Kuşları

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kızılcık Şerbeti

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Güneşi Beklerken

08:00 M.Fatih Çıtak ile Huzur Vakti

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Yargı

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Şahane Hayatım

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Prestij Meselesi

22:30 Şahane Hayatım

23:45 Orta Sayfa

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Yalı Çapkını (Özel Bölüm)

20:00 Yalı Çapkını

00:30 Yerli Dizi Tekrarı/ Sinema

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Aşka Düşman

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:10 İstiklal Marşı ve Günün Programı

05:15 İncir Ağacı

06:40 Benim Adım Melek

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Seksenler

14:40 Diriliş Ertuğrul

17:40 Lingo

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Türk Sineması " Afacanlar: İş Başa Düştü"

21:55 Yabancı Sinema " Sevginin Gücü"

01:25 Teşkilat

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Kara


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