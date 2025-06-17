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TV yayın akışı 17 Haziran Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 17 Haziran Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

17.06.2025 09:40:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 17 Haziran Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 17 Haziran Salı günü tv yayın akışı...

17 Haziran Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 17 Haziran Salı tv yayın akışı...


GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Arka Sokaklar 20:00

NOW YAYIN AKIŞI:  Yetenek Sizsiniz 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Oh Olsun 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef Türkiye 20:00 

TRT1 YAYIN AKIŞI: Fluminense - Borussia Dortmund 19:00

ATV YAYIN AKIŞI: Güven Bana 20:00

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Güven Bana

22:30 Güven Bana

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar 

23:15 Poyraz Karayel:Küresel Sermaye

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Yetenek Sizsiniz

13:15 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

16:15 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Yetenek Sizsiniz

23:15 Yetenek Sizsiniz

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

09:00 Aşk Laftan Anlamaz

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Düttürü Dünya

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur İleSana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Aramızda Kalsın

19:00 Star Haber

20:00 Oh Olsun

21:45 Alemde Bir Gece

23:30 Alemde Bir Gece

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:55 Hangimiz Sevmedik

08:45 Kod Adı Kırlangıç

10:00 Kasaba Doktoru

13:15 Turgay Başyayla İle...

14:25 Teşkilat

17:55 İddiaların Aksine

18:00 Ana Haber

19:00 Fluminense - Borussia Dortmund

21:15 Kupa Saati

22:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "River Plate - Urawa Red Diamonds

00:15 Tutunamayanlar

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Gel Konuşalım

11:00 MasterChef Türkiye

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

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