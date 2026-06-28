TV yayın akışı 28 Haziran Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

28 Haziran 2026 Pazar günü ekranlar spordan eğlenceye, sinemadan yarışmalara kadar dopdolu bir yayın akışı sunuyor. Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 28 Haziran Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 28 Haziran 2026 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

ATV YAYIN AKIŞI

07.30 atv'de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11.20 Var Mısın Yok Musun

14.10 Buz Devri

15.45 Altı Üstü İstanbul

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Yabancı Damat

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Pazar Gezmesi

13.45 Daha 17

16.30 Kolej Rüyası: Lise Günlükleri

17.15 100. Gazi Koşusu

18.30 Kanal D Haber

20.00 Daha 17

NOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

10.00 Her Yerde Sen

11.45 Şahane Hayatım

14.45 Sen Çal Kapımı

16.30 Şevkat Yerimdar

19.00 Now Ana Haber

22.15 Kız Babası

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Cımbız Ali

07.00 Muhtemel Aşk

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Köşeyi Dönen Adam

14.45 Muhtemel Aşk

18.00 Dada Rota

18.35 Ana Haber

20.00 Yaz Bir Şarkı

22.45 Muhtemel Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 İstanbullu Gelin

08.30 Kupa Günlüğü

09.00 Benim Tatlı Yalanım

11.00 Tülin Şahin ile Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Erkenci Kuş

15.45 Doğanın Kanunu

19.00 Star Haber

20.00 Hazine

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07.15 Tete ve Masal

08.55 Diriliş Ertuğrul

11.45 Enine Boyuna

13.00 Kod Adı Kırlangıç

15.30 Taşacak Bu Deniz

19.00 Ana Haber

20.00 Gassal

21.20 Kupa Saati

22.00 Güney Afrika – Kanada

TV8 YAYIN AKIŞI

08.00 Oynat Bakalım

08.30 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

15.30 Şanslı Pasaport

17.00 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye