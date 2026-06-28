TV yayın akışı 28 Haziran Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

28 Haziran 2026 Pazar günü ekranlar spordan eğlenceye, sinemadan yarışmalara kadar dopdolu bir yayın akışı sunuyor. Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 28 Haziran Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 28 Haziran 2026 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
ATV YAYIN AKIŞI
07.30 atv'de Hafta Sonu
10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11.20 Var Mısın Yok Musun
14.10 Buz Devri
15.45 Altı Üstü İstanbul
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Yabancı Damat
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Pazar Gezmesi
13.45 Daha 17
16.30 Kolej Rüyası: Lise Günlükleri
17.15 100. Gazi Koşusu
18.30 Kanal D Haber
20.00 Daha 17
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
10.00 Her Yerde Sen
11.45 Şahane Hayatım
14.45 Sen Çal Kapımı
16.30 Şevkat Yerimdar
19.00 Now Ana Haber
22.15 Kız Babası
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Cımbız Ali
07.00 Muhtemel Aşk
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Köşeyi Dönen Adam
14.45 Muhtemel Aşk
18.00 Dada Rota
18.35 Ana Haber
20.00 Yaz Bir Şarkı
22.45 Muhtemel Aşk
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 İstanbullu Gelin
08.30 Kupa Günlüğü
09.00 Benim Tatlı Yalanım
11.00 Tülin Şahin ile Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00 Erkenci Kuş
15.45 Doğanın Kanunu
19.00 Star Haber
20.00 Hazine
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.15 Tete ve Masal
08.55 Diriliş Ertuğrul
11.45 Enine Boyuna
13.00 Kod Adı Kırlangıç
15.30 Taşacak Bu Deniz
19.00 Ana Haber
20.00 Gassal
21.20 Kupa Saati
22.00 Güney Afrika – Kanada
TV8 YAYIN AKIŞI
08.00 Oynat Bakalım
08.30 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
15.30 Şanslı Pasaport
17.00 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye