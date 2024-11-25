Üç Silahşörler: D'Artagnan filminin konusu ne? Üç Silahşörler: D'Artagnan filminin oyuncuları kim?
Üç Silahşörler: D'Artagnan (Les Trois Mousquetaires: D'Artagnan) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Üç Silahşörler: D'Artagnan filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Üç Silahşörler: D'Artagnan filminin konusu ne? Üç Silahşörler: D'Artagnan filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Üç Silahşörler: D'Artagnan filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Martin Bourboulon üstleniyor. Peki, Üç Silahşörler: D'Artagnan filminin konusu ne? Üç Silahşörler: D'Artagnan filminin oyuncuları kim?
D'ARTGNAN FİLMİNİN KONUSU NE?
Gözü pek bir genç olan D’artagnan (François Civil), bir kadını kaçırılmaktan kurtarırken yaralanır ve ölüme terk edilir. Kendisine geldiğinde Paris'e gider ve saldırganlarını bulmaya çabalar. Bu arayış, onu ülkesinin geleceğini tehlikeye atan gerçek bir savaşın kalbine götürür. Burada, kralın göz korkutucu bir cesarete sahip üç silahşörü olan Athos, Porthos ve Aramis ile ittifak kurar ve Kardinal Richelieu’nun karanlık entrikalarıyla karşı karşıya kalır.
D'ARTGNAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
François Civil
Vincent Cassel
Romain Duris
Pio Marmaï
Eva Green
Louis Garrel
Vicky Krieps
Lyna Khoudri
Jacob Fortune-Lloyd
Eric Ruf
Oliver Jackson-Cohen
Antoine Cholet
Charlotte Ranson
Dominique Valadié
Romain Bertucca
Thomas Dedeken
Alain Grellier
Laurent Claret
Patrice Dozier
Dominique Daguier
Louis-Marie Audubert
Nicolas Vaude
Christophe Prévost
Gabriel Almaer
Geert Van Herwijnen
Philippe Ziegler-Paldauf-Di Ciocco
Vincent Schmitt
Olivier Le Montagner
Raynaldo Houy Delattre
Thibault Vinçon
Ivan Franek
Julien Frison
Patrick Mille
Marc Barbé
D'ARTGNAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Üç Silahşörler: D'Artagnan filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.
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