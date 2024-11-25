Yayınlanma: 25.11.2024 - 17:37

Güncelleme: 25.11.2024 - 17:37

Üç Silahşörler: D'Artagnan filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Martin Bourboulon üstleniyor. Peki, Üç Silahşörler: D'Artagnan filminin konusu ne? Üç Silahşörler: D'Artagnan filminin oyuncuları kim?

D'ARTGNAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Gözü pek bir genç olan D’artagnan (François Civil), bir kadını kaçırılmaktan kurtarırken yaralanır ve ölüme terk edilir. Kendisine geldiğinde Paris'e gider ve saldırganlarını bulmaya çabalar. Bu arayış, onu ülkesinin geleceğini tehlikeye atan gerçek bir savaşın kalbine götürür. Burada, kralın göz korkutucu bir cesarete sahip üç silahşörü olan Athos, Porthos ve Aramis ile ittifak kurar ve Kardinal Richelieu’nun karanlık entrikalarıyla karşı karşıya kalır.

D'ARTGNAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

François Civil

Vincent Cassel

Romain Duris

Pio Marmaï

Eva Green

Louis Garrel

Vicky Krieps

Lyna Khoudri

Jacob Fortune-Lloyd

Eric Ruf

Oliver Jackson-Cohen

Antoine Cholet

Charlotte Ranson

Dominique Valadié

Romain Bertucca

Thomas Dedeken

Alain Grellier

Laurent Claret

Patrice Dozier

Dominique Daguier

Louis-Marie Audubert

Nicolas Vaude

Christophe Prévost

Gabriel Almaer

Geert Van Herwijnen

Philippe Ziegler-Paldauf-Di Ciocco

Vincent Schmitt

Olivier Le Montagner

Raynaldo Houy Delattre

Thibault Vinçon

Ivan Franek

Julien Frison

Patrick Mille

Marc Barbé

D'ARTGNAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Üç Silahşörler: D'Artagnan filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.