Yüksek Ateş filminin konusu ne? Yüksek Ateş filminin oyuncuları kim?
Yüksek Ateş (High Heat) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yüksek Ateş filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Yüksek Ateş filminin konusu ne? Yüksek Ateş filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Yüksek Ateş filminin yönetmen koltuğunda Zach Golden oturuyor. Filmin senaristliğini James Pedersen üstleniyor. Peki, Yüksek Ateş filminin konusu ne? Yüksek Ateş filminin oyuncuları kim?
YÜKSEK ATEŞ FİLMİNİN KONUSU NE?
Yerel mafya, restoranını yakmak için ortaya çıktığında, titiz bir geçmişe sahip bir şef olan Ana, bölgesini korur ve hem mutfakta hem de mutfak dışında bıçak becerilerini kanıtlar.
YÜKSEK ATEŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Olga Kurylenko
Don Johnson
Kaitlin Doubleday
Jackie Long
Dallas Page
Chiara D'Ambrosio
Bianca D'Ambrosio
Greg Nutcher
Ivan Martin
YÜKSEK ATEŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Yüksek Ateş filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.8 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Arkamdan sattın ihanet ettin’
- Koridorda saldırı Koç’tan talimat
- Öz çiftinin şirketine atanan kayyum intihar etti
- Ersen Martin hayatını kaybetti
- Bayram tatilinin kaç gün olacağı belli oldu!
- İstanbul'un kritik 5 ilçesinde son durum
- TFF'den olaylı maç sonrası sürpriz karar
- Bohay Denizi'nde dev petrol rezervi keşfedildi
- Sürpriz beklentisi!
- 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralı