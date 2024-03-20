Yayınlanma: 20.03.2024 - 13:43

Güncelleme: 20.03.2024 - 13:43

Yüksek Ateş filminin yönetmen koltuğunda Zach Golden oturuyor. Filmin senaristliğini James Pedersen üstleniyor. Peki, Yüksek Ateş filminin konusu ne? Yüksek Ateş filminin oyuncuları kim?

YÜKSEK ATEŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Yerel mafya, restoranını yakmak için ortaya çıktığında, titiz bir geçmişe sahip bir şef olan Ana, bölgesini korur ve hem mutfakta hem de mutfak dışında bıçak becerilerini kanıtlar.

YÜKSEK ATEŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Olga Kurylenko

Don Johnson

Kaitlin Doubleday

Jackie Long

Dallas Page

Chiara D'Ambrosio

Bianca D'Ambrosio

Greg Nutcher

Ivan Martin

YÜKSEK ATEŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yüksek Ateş filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.8 olarak belirlendi.