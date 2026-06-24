Netflix'in sevilen Türk yapımlarından Zeytin Ağacı 3. sezonuyla yeniden izleyici karşısına çıktı. Peki, Zeytin Ağacı 3. sezon ne zaman yayımlanacak? Zeytin Ağacı 3. sezon nerede çekildi? Zeytin Ağacı 4. sezon olacak mı?

ZEYTİN AĞACI 3. SEZON NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Zeytin Ağacı yeni sezon 24 Haziran 2026 tarihinde Netflix'te yayınlandı. 3. sezonun yayınlanmasıyla birlikte dizinin tüm bölümleri platformdaki yerini aldı. Yapım ekibi tarafından paylaşılan bilgilere göre bu sezon final sezonu oldu.

ZEYTİN AĞACI 3. SEZON KAÇ BÖLÜM?

Zeytin Ağacı'nın 3. sezonu toplam 8 bölümden oluşuyor.

Senaryosunu Nuran Evren Şit'in kaleme aldığı yapımın başrollerinde Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz yer alıyor. Final sezonunda kadroya Şükrü Özyıldız, Berk Cankat, İlayda Akdoğan ve Atsız Karaduman gibi isimler de dahil olurken, dizi son bölümleriyle izleyicilerine veda etti.

ZEYTİN AĞACI 3. SEZON NEREDE ÇEKİLDİ?

Zeytin Ağacı, ilk iki sezonunda olduğu gibi final sezonunda da Ege’nin doğal dokusunu merkezine alarak çekimlerine devam etmiştir. 3. sezonun çekimlerinin büyük bölümü Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilmiştir.

ZEYTİN AĞACI 4. SEZON OLACAK MI?

Netflix tarafından yapılan resmi açıklamalara göre Zeytin Ağacı 4. sezon olmayacaktır. Yapım şirketi, dizinin planlanan hikâye yapısının 3. sezon itibarıyla tamamlandığını ve devam sezonu için herhangi bir çekim planı bulunmadığını net bir şekilde duyurmuştur.