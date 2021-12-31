2021'de onlara veda ettik... Aramızdan ayrılan ünlü isimler
Ölümleriyle milyonları üzen birçok ünlü isim, 2021 yılında gözyaşlarıyla aramızdan ayrıldı. Alanlarında zirvede olan birçok sanatçı, oyuncu, şarkıcı ve aydın; sevenleri tarafından sonsuzluğa uğurlandı. İşte sanat camiasından hayatını kaybeden ünlü isimler...
Geçen her bir yıl, kendi içine ne kadar başarı, mutluluk, zafer, sevinç gözyaşları sığdırsa da; o yılı en çok 'yitirdiklerimizle' hatırlıyoruz. 2021 de, çoğu zaman acıların, mutlulukların önüne geçtiği bir yıl oldu.
2021'de birbirinden değerli sanatçıları, oyuncuları, aydınları sonsuzluğa uğurladık. Bu yıl, onlarca kez daha eksildik.
"Her ölüm erken ölümdür" demiş usta şair Cemal Süreya...
2021 yılında kaybettiğimiz değerli isimleri sizler için derledik.
İşte aramızdan ayrılan ünlü isimler...
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