Amasya'nın Taşova ilçesinde aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
Amasya’nın Taşova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Taşova otogarının çatısı kar nedeniyle çöktü.
Amasya'nın Taşova ilçesinde aşırı kar biriken otogarın çatısının bir bölümü çöktü.
İlçede 5 gündür yoğun şekilde kar yağması sonucu önemli miktarda kar biriken Taşova Belediyesi Otogarı'nın çatısının bir bölümü çöktü.
Kaymakam Ahmet Gökcecik, otogar binasındaki incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, binanın güvenlik amacıyla görevliler dışında kullanıma kapatıldığını söyledi.
Çökme nedeniyle yaralanan kimse bulunmadığını vurgulayan Gökcecik, "Gerekli tedbirleri aldık. İnsanlarımız güvenli şekilde seyahatlerine devam edecek." dedi.
Belediye Başkanı Bayram Öztürk de yoğun kar yağışının yol açacağı en büyük risklerden birinin çatı çökmeleri olduğuna işaret ederek, "Maalesef böyle bir kazaya maruz kaldık. Belediyemize ait otogarda çökme oldu. Gerekli tedbirleri aldık ve otogarın faaliyetlerini en aza indirdik. Çöken çatının güvenli hale getirilmesi ve daha sonra onarılmasını için çalışmalarımız sürdüreceğiz" diye konuştu.
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