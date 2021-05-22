Başkent'te kadına şiddet kameraya yansıdı

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 16:31

Alınan bilgiye göre, Mamak ilçesi Gülveren TOKİ'de gece meydana gelen olayda kimliği belirsiz bir kadın ve erkek önce tartıştı. Tartışma sonrası erkek kadına dakikalarca şiddet uyguladı. Erkek tarafından şiddete uğrayan kadın olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan şiddet bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.