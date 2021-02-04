Bursa'daki Boğaziçi eyleminde gözaltılar var
Üniversite Kadın Meclisleri'nin çağrısıyla Bursa'da Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine destek amacıyla toplanan yurttaşlara polis müdahale etti. Polis müdahalesi sonucu 8'i Üniversite Kadın Meclisleri üyesi 17 yurttaşın gözaltına alındığı öğrenildi.
İstanbul'da AKP'li Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi 'ne rektör olarak atanmasına yönelik protestolar, Ankara ve İzmir'in ardından Bursa'da da gözaltılarla sonuçlandı. Kadın Meclisleri'nden edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde Boğaziçi eylemlerine destek vermek için toplanan 17 yurttaş gözaltına alındı.
Bursa'daki eylemler, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki protestolarda gözaltına alınan yurttaşların serbest bırakılması ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'nun istifa etmesi için düzenlendi. Açıklama yapmak için toplanan gruba polis müdahale etti.
Gözaltına alınan yurttaşlar, Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. O esnasında video çekmek isteyen bir yurttaşın, polislerce engellenerek telefonunu kapatması istendi. Gözaltına alınan 17 kişinin işlemleri sürüyor.
İZMİR'DE 51 GÖZALTI
İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri’nin Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapmak istediği Boğaziçi öğrencileri ile dayanışma eylemine polis müdahale etti. Boğaziçi'nin AKP'li rektörü Melih Bulu'ya karşı eylemler sürüyor. Alsancak'taki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle dayanışma için eylem yapılmak istedi. Öğrencilerin basın açıklamasına izin vermeyen polis, biber gazıyla müdahale etti. Polis müdahalesi sonucu 51 kişi gözaltına alındı.
En Çok Okunan Haberler
- Mansur Yavaş: 'Melih Bey istifa etmezse yayınlayacağım'
- Manisa'da ölü bulunan 4 genç hakkında yeni ayrıntılar
- DP'li Enginyurt bu görüntülere sert tepki gösterdi
- Önce mevcut anayasaya uy
- 4 gencin ölüm nedeni belli oldu
- AKP Bilecik kongresinde küfür skandalı
- Polisin tacizine uğrayan kadın şikayetini geri aldı
- Boğaziçi eylemcilerinden Altundal: Aynı gemide değiliz
- Dilipak'tan dikkat çeken 'Melih Bulu' yorumu
- Kılıçdaroğlu’na 100 bin liralık manevi tazminat cezası
Video Haberler
- Bahçeli'nin nereden nereye? dedirtecek konuşması
- Öğrenciler, Melih Bulu'yu gördükleri an böyle seslendi
- Bursa'daki Boğaziçi eyleminde gözaltılar var
- Kayıp TIP öğrencisi Kaan Şimşek ölü bulundu
- Kahramanmaraş'ta korkunç olay! Yüzü bir anda parçalandı
- İstanbul trafiğinde rezaletin görüntüleri!
- Boğaziçi eylemcilerinden Altundal: Aynı gemide değiliz
- Bursa’da pompalı tüfekli kuyumcu soygunu kamerada
- Hindistan’da baltalı saldırgan böyle dehşet saçtı
- Mucize kurtuluş! Doğal yaşamına geri döndü