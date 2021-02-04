Bursa'daki Boğaziçi eyleminde gözaltılar var

04 Şubat 2021 Perşembe, 15:22

İstanbul'da AKP'li Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi 'ne rektör olarak atanmasına yönelik protestolar, Ankara ve İzmir'in ardından Bursa'da da gözaltılarla sonuçlandı. Kadın Meclisleri'nden edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde Boğaziçi eylemlerine destek vermek için toplanan 17 yurttaş gözaltına alındı.

Bursa'daki eylemler, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki protestolarda gözaltına alınan yurttaşların serbest bırakılması ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'nun istifa etmesi için düzenlendi. Açıklama yapmak için toplanan gruba polis müdahale etti.

Gözaltına alınan yurttaşlar, Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. O esnasında video çekmek isteyen bir yurttaşın, polislerce engellenerek telefonunu kapatması istendi. Gözaltına alınan 17 kişinin işlemleri sürüyor.

İZMİR'DE 51 GÖZALTI

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri’nin Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapmak istediği Boğaziçi öğrencileri ile dayanışma eylemine polis müdahale etti. Boğaziçi'nin AKP'li rektörü Melih Bulu'ya karşı eylemler sürüyor. Alsancak'taki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle dayanışma için eylem yapılmak istedi. Öğrencilerin basın açıklamasına izin vermeyen polis, biber gazıyla müdahale etti. Polis müdahalesi sonucu 51 kişi gözaltına alındı.



