Gözyaşları içinde anlattı: 'Ekmeği tavuklara götüreceğim diye yalan söyledim aldım getirdim'

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Kötü giden ekonomik gidişat ve hayat pahalılığı yurttaşın cebini yakmaya devam ediyor. Emekli yurttaşın "Ekmeği tavuklara götüreceğim diye yalan söyledim aldım getirdim. Eşim hiç üşenmeden yaptı beraber oturduk yedik" sözleri sosyal medyaya damga vurdu.

cumhuriyet.com.tr
06 Aralık 2021 Pazartesi, 09:42

Emekli maaşıyla geçinmeye çalışan yurttaşın isyanları sosyal medyanın gündemine oturdu. 

FOX Ana Haber'de yayınlanan bir röportajda konuşan yurttaş İsmail Eroğlu, bin 1500 lira emekli maaşıyla geçinmeye çalışırken yaşadığı zorlukları anlattı. Eroğlu, iş başvurusu için gittiği fabrikada kapının önünde bulunan bayat ekmeği oradaki yetkiliye söyleyerek aldı ve şöyle anlattı: 

"Ekmeği tavuklara götüreceğim diye yalan söyledim aldım getirdim. Eşim hiç üşenmeden yaptı beraber oturduk yedik"


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