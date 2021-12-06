Gözyaşları içinde anlattı: 'Ekmeği tavuklara götüreceğim diye yalan söyledim aldım getirdim'
Kötü giden ekonomik gidişat ve hayat pahalılığı yurttaşın cebini yakmaya devam ediyor. Emekli yurttaşın "Ekmeği tavuklara götüreceğim diye yalan söyledim aldım getirdim. Eşim hiç üşenmeden yaptı beraber oturduk yedik" sözleri sosyal medyaya damga vurdu.
Emekli maaşıyla geçinmeye çalışan yurttaşın isyanları sosyal medyanın gündemine oturdu.
FOX Ana Haber'de yayınlanan bir röportajda konuşan yurttaş İsmail Eroğlu, bin 1500 lira emekli maaşıyla geçinmeye çalışırken yaşadığı zorlukları anlattı. Eroğlu, iş başvurusu için gittiği fabrikada kapının önünde bulunan bayat ekmeği oradaki yetkiliye söyleyerek aldı ve şöyle anlattı:
"Ekmeği tavuklara götüreceğim diye yalan söyledim aldım getirdim. Eşim hiç üşenmeden yaptı beraber oturduk yedik"
İlgili Haberler
- Sokak röportajında gurbetçi şiddeti: AKP için kavga etti
- Tam kapanmayı sorduğumuz yurttaş ateş püskürdü: Devlet kimseye ekmek vermiyor I SOKAK RÖPORTAJI
- Yurttaşa alkol yasağını sorduk: Alkolün vergisini seviyorlar kendisini sevmiyorlar I SOKAK RÖPORTAJI
Video Haberler
- Bağdat Caddesi'nde dehşet anları: Defalarca vurdu!
- Emekli yurttaşın gözyaşları yürekleri sızlattı
- 'Üsküdar Belediyesi, İBB koydu diye elektrik vermiyor'
- Taksicinin ittiği kadın canından oluyordu!
- Haluk Bilginer'den 'Cübbeli' yorumu
- Canlı yayında çarpıcı 'İmamoğlu' iddiası
- Albayrak-Nebati ilişkisinin perde arkası
- '5 Pound'a 2 kişilik kahvaltı yaptık'
- ''Türkiye'nin dört tarafı hain''
- AKP'ye oy veren esnafın isyanı
En Çok Okunan Haberler
- 'Döviz' iddiaları sonrası bankalara akın ettiler
- 'Bugün itibarıyle' diyerek ilk değişikliği açıkladı
- Fulya Öztürk'ten kötü haber!
- TBB'nin yeni başkanı belli oldu
- Çağlar Ertuğrul'dan Tamer Karadağlı'ya gönderme
- İstanbul'da koku alarmı
- 6 vekil istifa edebilir iddiası
- Seçimi kaybeden Feyzioğlu'ndan ilk açıklama
- 'Bekle Kemal bey, saat 11’de geliyorum'
- AKP'li eski vekilin oğlu Covid-19'a yenik düştü