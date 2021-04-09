Abone Ol google-news

İmamoğlu'nun paylaştığı videoda referandum mesajı

İBB TV, sokak röportajı yaparak yurttaşlarla "Kanal İstanbul'u sordu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşların yanıtını "İstanbullular Beton Kanal’a hayır diyor" notuyla paylaştı. Röportajlar sırasında bir yurttaşın "'Hodri meydan' diyorlar... Hodri meydansa halka sorsunlar" demesi dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
09 Nisan 2021 Cuma, 15:16


Video Haberler