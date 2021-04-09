İmamoğlu'nun paylaştığı videoda referandum mesajı
İBB TV, sokak röportajı yaparak yurttaşlarla "Kanal İstanbul'u sordu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşların yanıtını "İstanbullular Beton Kanal’a hayır diyor" notuyla paylaştı. Röportajlar sırasında bir yurttaşın "'Hodri meydan' diyorlar... Hodri meydansa halka sorsunlar" demesi dikkat çekti.
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