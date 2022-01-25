Kuzey Marmara Otoyolu'nda mahsur kalan TIR'lar böyle görüntülendi

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Fenertepe mevki'inde saatlerdir mahsur kalan çok sayıda TIR drone ile görüntülendi.

IHA
25 Ocak 2022 Salı, 11:01

İstanbul'u felç eden kar esareti nedeniyle çok sayıda araç yollar da kalmıştı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Fenertepe mevki'inde de onlarca TIR kar nedeniyle ilerleyemedi. Saatlerdir mahsur kalan çok sayıda TIR drone ile görüntülendi.


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