Kuzey Marmara Otoyolu'nda mahsur kalan TIR'lar böyle görüntülendi
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Fenertepe mevki'inde saatlerdir mahsur kalan çok sayıda TIR drone ile görüntülendi.
İstanbul'u felç eden kar esareti nedeniyle çok sayıda araç yollar da kalmıştı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Fenertepe mevki'inde de onlarca TIR kar nedeniyle ilerleyemedi. Saatlerdir mahsur kalan çok sayıda TIR drone ile görüntülendi.
İlgili Haberler
- Yaşlı kadın son anda çatıdan düşen kar kütlesinden kurtuldu
- Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul'da son durum
- Jandarma Astsubay Sınavı sorularının sızdırılması: 29 gözaltı kararı
Video Haberler
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
- A101 işçisi anlattı: 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
En Çok Okunan Haberler
- THY'den yeni karar: Tüm uçuşlarını iptal etti
- Saraylar saltanatlar çöker, bir gün bu zulüm biter
- Zeytinyağını saklama koşulları nelerdir?
- Patronlar doğalgaz krizine isyan etti
- Garanti Bankası'nın Hollanda'daki iştirakine danışmanlık
- İstanbul’da yürüyen her şey dondu
- Adliye çıkışı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
- 'Su aygırları birbirlerini seslerinden tanıyor'
- 1 trilyon lira eşiği aşıldı
- Beşiktaş'tan Vida, Larin ve Güven açıklaması