Spotçu yılbaşından sonra gelecek zamları açıkladı

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Birçok ürüne gelen dev zamların ardından tüm yurttaşlar yılbaşından sonra gelecek yeni zamları merak etmeye başladı. Bilgisayar, telefon, televizyon, bulaşık makinesi, buzdolabı ve diğer ürünlerin fiyatları ne kadar olacak? İşte gelecek zamların ardından beyaz eşya fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
15 Aralık 2021 Çarşamba, 17:10

Dolar/TL kurundaki makas gün geçtikçe açılmaya devam ederken ekonomik kriz yurttaşların cebini yakmaya devam ediyor. Beyaz eşya fiyatları da krizden nasibini aldı. 

Spotçularda satılan ikinci el beyaz eşya fiyatlarını değerlendiren Cumhuriyet TV, beyaz eşya fiyatlarına yılbaşından sonra yüzde 50 zam geleceğini aktardı. 

İki aydır günlük fiyatların değiştiğini dile getiren spotçu 1000 TL'den ucuza televizyon olmadığını söyledi.

Geçen sene 5 bin TL'ye dizilen evi bu sene 12 bin TL'den ucuza dizemeyeceğini ifade eden spotçu, "Fiyatlar başını alıp gidecek" dedi.

Kameraman: İsmail Bayraktar


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