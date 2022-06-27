Taksiciye 'sür lan' dedi, ortalık karıştı
Esenyurt'ta iddiaya göre, para ödemeyeceğini söyleyen alkollü yolcu, taksiciye "sür lan" deyince ortalık karıştı.
Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda yaşandı.
İddialara göre taksiye binen ve para ödemeyeceğini söyleyen alkollü bir yolcu, taksiciyle "sür lan" deyince tartışma çıktı.
Bir süre araç içinde bağıran yolcu ve taksicinin tartışması aracın dışında da devam etti.
Sopa ile taksiden inen şoför, yolcuya saldırmak isterken, ikili arasında kavga çıktı.
Çevredeki yurttaşların müdahalesiyle kavga son bulurken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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