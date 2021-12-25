Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu: O anları sosyal medyadan paylaştı
Şarkıcı Maeta klip çekimi sırasında korkunç bir olay yaşadı. 21 yaşındaki şarkıcı, müzik videosunun çekimi sırasında vücudunun üzerine koyulan yılanlardan biri tarafından çenesinden ısırıldı. Şarkıcının paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
Son olarak Jay-Z ile anlaşma imzalayan genç şarkıcı Maeta bir müzik videosunun çekiminde üzerine iki yılan koyuldu.
Yılan tarafından bir anda çenesinden ısırılan kadın can havliyle yılanı tutup attı.
"BİR DAHA ASLA..."
Maeta, Twitter hesabından bu görüntüleri “Size müzik videosu yapmak için başıma gelmeyen kalmadı” ve “bir daha asla” diyerek paylaştı.
People dergisinde yer alan habere göre çekimde bulunan yılanların zehirli olmadığı ve şarkıcının ısırılması dışında ciddi bir yaralanmasının olmadığı belirtildi.
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