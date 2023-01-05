Bağışıklığa bire bir toksin düşmanı detoks tarifleri

Sağlıkla ilgili birçok konuda duyduğunuz toksin kelimesi tam olarak vücudunuzda bulunan zehirleri tanımlıyor. Beslenme, solunum ya da fiziksel temas gibi kaçınılması imkânsız eylemlerle vücuda giriş yapan bu zehirler, ciddi şekilde zararlı etkenlere dönüşebiliyor.

Baş ve kas ağrısı, kilo alma, akne ve sivilce gibi tatsız sağlık sorunlarını doğrudan yol açan toksinleri, vücuttan atmak için oldukça etkili yöntemler var.

İşte, kış aylarında bağışıklığı ciddi derece düşüren ve hastalıkları bünyenize davet eden bu zehirlere karşı basitçe hazırlayabileceğiniz detoks tarifleri...