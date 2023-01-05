Bağışıklığa bire bir toksin düşmanı detoks tarifleri
Sağlıkla ilgili birçok konuda duyduğunuz toksin kelimesi tam olarak vücudunuzda bulunan zehirleri tanımlıyor. Beslenme, solunum ya da fiziksel temas gibi kaçınılması imkânsız eylemlerle vücuda giriş yapan bu zehirler, ciddi şekilde zararlı etkenlere dönüşebiliyor.
Baş ve kas ağrısı, kilo alma, akne ve sivilce gibi tatsız sağlık sorunlarını doğrudan yol açan toksinleri, vücuttan atmak için oldukça etkili yöntemler var.
İşte, kış aylarında bağışıklığı ciddi derece düşüren ve hastalıkları bünyenize davet eden bu zehirlere karşı basitçe hazırlayabileceğiniz detoks tarifleri...
Ferahlatıcı: Salatalık ve limon detoksu
Malzemeler:
-
1 litre normal su
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3 adet salatalık
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1 tane limon
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4-5 adet nane yaprağı
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1 demet maydanozun sapı
Hazırlanışı:
Nane yaprakları hariç tüm malzemeleri meyve sıkacağından geçirin. Ardından nane yapraklarını ezip, suya ekleyin. Tüm malzemeleri suyla birleştirdikten sonra detoksunuzu bir gece dinlendirip, içebilirsiniz.
Kış temalı detoks: Portakal ve nar
Malzemeler:
-
1 litre normal su
-
Ayıklanmış yarım nar
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2 çubuk tarçın
-
3-4 adet portakal dilimi
Hazırlanışı:
İçme suyuna 2 çubuk tarçını, nar tanelerini ve portakal dilimlerini karıştırarak ekleyin. Karışımı bir gece dinlendirerek, demlenmeye bırakın.
Bağışıklığa birebir: Lahana ve elma teması
Malzemeler:
-
1 adet sapıyla birlikte yeşil elma
-
1 adet kabuğu soyulmuş portakal
-
1 sap kereviz
-
1 adet limon
-
3 adet orta boy lahana yaprağı
-
1 adet büyük havuç
Hazırlanışı:
Miktarları belirtilen malzemeleri kabuklarıyla birlikte meyve sıkacağında sıkın. Dilerseniz buzdolabında dilerseniz oda sıcaklığında bir dinlendirdikten sonra tüketin.
Dinlendirici ve güçlü: Rezene ve kereviz eşliğinde
Malzemeler:
-
3 adet taze kereviz sapı
-
1 adet salatalık
-
1 adet limon
-
Biraz lahana
-
2 dilim taze rezene
-
Taze zencefil kökü
-
6 gram taze hindistan cevizi
Hazırlanışı:
Hindistan cevizi hariç malzemeleri belirtilen miktarlarda meyve sıkacağından geçirin. Ardından hindistan cevizini ekleyip, detoks suyunu bir gece bekletin. Detoksunuzu özellikle sabah aç karnına tüketmeniz, vücudunuz için daha yararlı olur.
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