Bağışıklığa bire bir toksin düşmanı detoks tarifleri

cumhuriyet.com.tr
05 Ocak 2023 Perşembe, 19:10
<p>Sağlıkla ilgili birçok konuda duyduğunuz toksin kelimesi tam olarak vücudunuzda bulunan zehirleri tanımlıyor. Beslenme, solunum ya da fiziksel temas gibi kaçınılması imkânsız eylemlerle vücuda giriş yapan bu zehirler, ciddi şekilde zararlı etkenlere dönüşebiliyor.</p> <p>Baş ve kas ağrısı, kilo alma, akne ve sivilce gibi tatsız sağlık sorunlarını doğrudan yol açan toksinleri, vücuttan atmak için oldukça etkili yöntemler var.</p> <p>İşte, kış aylarında bağışıklığı ciddi derece düşüren ve hastalıkları bünyenize davet eden bu zehirlere karşı basitçe hazırlayabileceğiniz detoks tarifleri...</p>

Sağlıkla ilgili birçok konuda duyduğunuz toksin kelimesi tam olarak vücudunuzda bulunan zehirleri tanımlıyor. Beslenme, solunum ya da fiziksel temas gibi kaçınılması imkânsız eylemlerle vücuda giriş yapan bu zehirler, ciddi şekilde zararlı etkenlere dönüşebiliyor.

Baş ve kas ağrısı, kilo alma, akne ve sivilce gibi tatsız sağlık sorunlarını doğrudan yol açan toksinleri, vücuttan atmak için oldukça etkili yöntemler var.

İşte, kış aylarında bağışıklığı ciddi derece düşüren ve hastalıkları bünyenize davet eden bu zehirlere karşı basitçe hazırlayabileceğiniz detoks tarifleri...

<p><strong>Ferahlatıcı: Salatalık ve limon detoksu</strong></p> <p><em><strong>Malzemeler</strong>:</em></p> <ul> <li> <p>1 litre normal su</p> </li> <li> <p>3 adet salatalık</p> </li> <li> <p>1 tane limon</p> </li> <li> <p>4-5 adet nane yaprağı</p> </li> <li> <p>1 demet maydanozun sapı</p> </li> </ul> <p><em><strong> Hazırlanışı:</strong></em></p> <p>Nane yaprakları hariç tüm malzemeleri meyve sıkacağından geçirin. Ardından nane yapraklarını ezip, suya ekleyin. Tüm malzemeleri suyla birleştirdikten sonra detoksunuzu bir gece dinlendirip, içebilirsiniz.</p>

Ferahlatıcı: Salatalık ve limon detoksu

Malzemeler:

  • 1 litre normal su

  • 3 adet salatalık

  • 1 tane limon

  • 4-5 adet nane yaprağı

  • 1 demet maydanozun sapı

Hazırlanışı:

Nane yaprakları hariç tüm malzemeleri meyve sıkacağından geçirin. Ardından nane yapraklarını ezip, suya ekleyin. Tüm malzemeleri suyla birleştirdikten sonra detoksunuzu bir gece dinlendirip, içebilirsiniz.

<p><em><strong> Kış temalı detoks: Portakal ve nar</strong></em></p> <p><em><strong> Malzemeler</strong></em>:</p> <ul> <li> <p>1 litre normal su</p> </li> </ul> <ul> <li> <p>Ayıklanmış yarım nar</p> </li> </ul> <ul> <li> <p>2 çubuk tarçın</p> </li> </ul> <ul> <li> <p>3-4 adet portakal dilimi</p> </li> </ul> <p><em><strong> Hazırlanışı:</strong></em></p> <p>İçme suyuna 2 çubuk tarçını, nar tanelerini ve portakal dilimlerini karıştırarak ekleyin. Karışımı bir gece dinlendirerek, demlenmeye bırakın.</p>

Kış temalı detoks: Portakal ve nar

Malzemeler:

  • 1 litre normal su

  • Ayıklanmış yarım nar

  • 2 çubuk tarçın

  • 3-4 adet portakal dilimi

Hazırlanışı:

İçme suyuna 2 çubuk tarçını, nar tanelerini ve portakal dilimlerini karıştırarak ekleyin. Karışımı bir gece dinlendirerek, demlenmeye bırakın.

<p><strong> Bağışıklığa birebir: Lahana ve elma teması</strong></p> <p><em><strong> Malzemeler:</strong></em></p> <ul> <li> <p>1 adet sapıyla birlikte yeşil elma</p> </li> <li> <p>1 adet kabuğu soyulmuş portakal</p> </li> <li> <p>1 sap kereviz</p> </li> <li> <p>1 adet limon</p> </li> <li> <p>3 adet orta boy lahana yaprağı</p> </li> <li> <p>1 adet büyük havuç</p> </li> </ul> <p><em><strong>Hazırlanışı:</strong></em></p> <p>Miktarları belirtilen malzemeleri kabuklarıyla birlikte meyve sıkacağında sıkın. Dilerseniz buzdolabında dilerseniz oda sıcaklığında bir dinlendirdikten sonra tüketin.</p>

Bağışıklığa birebir: Lahana ve elma teması

Malzemeler:

  • 1 adet sapıyla birlikte yeşil elma

  • 1 adet kabuğu soyulmuş portakal

  • 1 sap kereviz

  • 1 adet limon

  • 3 adet orta boy lahana yaprağı

  • 1 adet büyük havuç

Hazırlanışı:

Miktarları belirtilen malzemeleri kabuklarıyla birlikte meyve sıkacağında sıkın. Dilerseniz buzdolabında dilerseniz oda sıcaklığında bir dinlendirdikten sonra tüketin.

<p><strong> Dinlendirici ve güçlü: Rezene ve kereviz eşliğinde</strong></p> <p><em><strong>Malzemeler:</strong></em></p> <ul> <li> <p>3 adet taze kereviz sapı</p> </li> </ul> <ul> <li> <p>1 adet salatalık</p> </li> </ul> <ul> <li> <p>1 adet limon</p> </li> </ul> <ul> <li> <p>Biraz lahana</p> </li> </ul> <ul> <li> <p>2 dilim taze rezene</p> </li> </ul> <ul> <li> <p>Taze zencefil kökü</p> </li> </ul> <ul> <li> <p>6 gram taze hindistan cevizi</p> </li> </ul> <p><em><strong>Hazırlanışı:</strong></em></p> <p>Hindistan cevizi hariç malzemeleri belirtilen miktarlarda meyve sıkacağından geçirin. Ardından hindistan cevizini ekleyip, detoks suyunu bir gece bekletin. Detoksunuzu özellikle sabah aç karnına tüketmeniz, vücudunuz için daha yararlı olur.</p>

Dinlendirici ve güçlü: Rezene ve kereviz eşliğinde

Malzemeler:

  • 3 adet taze kereviz sapı

  • 1 adet salatalık

  • 1 adet limon

  • Biraz lahana

  • 2 dilim taze rezene

  • Taze zencefil kökü

  • 6 gram taze hindistan cevizi

Hazırlanışı:

Hindistan cevizi hariç malzemeleri belirtilen miktarlarda meyve sıkacağından geçirin. Ardından hindistan cevizini ekleyip, detoks suyunu bir gece bekletin. Detoksunuzu özellikle sabah aç karnına tüketmeniz, vücudunuz için daha yararlı olur.

detoks bağışıklık bağışıklık sistemi kış içecekleri

En Çok Okunan Haberler