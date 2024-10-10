1. Ulusal Görülmeyen Gazete Satranç Turnuvası gerçekleşti

Türkiye’nin ilk Braille alfabesiyle yayın yapan gazetesi olan Görülmeyen Gazete, 17. kuruluş yılını anlamlı bir etkinlikle taçlandırdı. 1. Ulusal Görülmeyen Gazete Satranç Turnuvası, 4-7 Ekim 2024 tarihleri arasında İBB Şile Engelliler Kampı’nda düzenlendi.

1. Ulusal Görülmeyen Gazete Satranç Turnuvası gerçekleşti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.10.2024 - 08:44

Görme engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımını artırmayı ve satranç sporunu yaygınlaştırmayı hedefleyen turnuva, dört gün boyunca büyük bir heyecana sahne oldu. Gün boyu yapılan karşılaşmalarda yeteneklerini sergileyen katılımcılar, akşamları ise sanatsal etkinliklerle buluştu. Dr. Bilge Özel'in keman resitaliyle renklenen akşam programları, turnuvanın kültürel boyutunu güçlendirdi.


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