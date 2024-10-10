1. Ulusal Görülmeyen Gazete Satranç Turnuvası gerçekleşti

Yayınlanma: 10.10.2024 - 08:44

Güncelleme: 10.10.2024 - 08:44

Görme engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımını artırmayı ve satranç sporunu yaygınlaştırmayı hedefleyen turnuva, dört gün boyunca büyük bir heyecana sahne oldu. Gün boyu yapılan karşılaşmalarda yeteneklerini sergileyen katılımcılar, akşamları ise sanatsal etkinliklerle buluştu. Dr. Bilge Özel'in keman resitaliyle renklenen akşam programları, turnuvanın kültürel boyutunu güçlendirdi.