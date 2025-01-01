12 üzüm ritüeli: Yılbaşında insanlar neden masanın altında üzüm yedi?

Yayınlanma: 01.01.2025 - 16:16

Güncelleme: 01.01.2025 - 16:17

İnsanlar dünyanın dört bir yanında yeni yıla girerken şans getirmesi için çeşitli şeyler yapıyor.

Son olarak sosyal medyanın da etkisiyle Türkiye'ye de yapılmaya başlanan masa altında üzüm yeme akımı bunlardan biri oldu.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, bu akım 20. yüzyılın başlarında İspanya'da ortaya çıkan bir geleneğe dayanıyor.

12 ÜZÜM YEME GELENEĞİ

İspanya'da gece yarısı kilise çanları çalmaya başladığında her bir çan vuruşuyla bir adet olmak üzere 12 üzüm yeme geleneği var. Bu gelenek üzüm satmaya çalışan üreticilerden geliyor.

1909'da Alicante'de satabileceklerinden çok üzüm yetiştiren üreticiler, çareyi herkesi bu şekilde üzüm yemeye ikna etmekte bulmuş.

RİTÜEL NASIL YAPILIYOR?

Bu ritüelde, saat gece yarısını vurduğunda, her çan sesinde bir üzüm yenir ve her biri için bir dilek tutulur.

Bazı insanlar masanın altında üzüm yiyerek bu ritüeli gerçekleştirir; bunun aşk, bolluk veya mutluluk gibi temalara bağlı bir dileği güçlendirdiği düşünülür.