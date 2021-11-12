'2023'te siyaset yapacağım' diyen Nihat Doğan: "HDP'den de aday olabilirim"
Flash TV'de yayınlanan 'Al Sana Haber' programında yorumculuk yapan şarkıcı Nihat Doğan, 2023 yılında siyasete atılacağını söyledi. "Özgürlükçüler kazanacak, diktatörler kaybedecek" diyen Nihat Doğan, "HDP'den de aday olabilirim" ifadesini kullandı.
Moderatörlüğünü Seyhan Soylu'nun yorumculuğunu da Ebru Polat, Tuğba Ekinci, Nihat Doğan ve bir magazin figürü haline gelen Bahar Candan'ın yaptığı 'Al Sana Haber' programı sosyal medyanın gündeminde. Son olarak, şarkıcı Nihat Doğan, programın yeni bölümünde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Doğan, şarkıcılığın yanı sıra 2023 yılında siyasete atılacağını belirtti.
"2023'TE SİYASET YAPACAĞIM"
"Özgürlükçüler kazanacak diktatörler kaybedecek" diyen Nihat Doğan, "Ben Erdoğan meselesine girmem. Siyaset yapacağım bunu da açık ve net söylüyorum. 2023'te siyaset yapacağım hangi parti olduğunu o zaman görürsünüz" dedi.
"HDP'DEN DE ADAY OLABİLİRİM"
Seyhan Soylu'nun "Nerede hangi partide siyaset yapacaksın? HDP'den mi?" sorusu üzerine konuşmaya devam eden Doğan, "Orası beni ilgilendirir. HDP de olabilir o da siyasi bir partidir. Şu an şu partide siyaset yapacağım demiyorum. Belki bağımsız olacağım" ifadelerini kullandı.
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