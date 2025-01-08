İbrahim Tatlıses'in torunu Oxford'a başvurdu: 'Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık'
İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen'den dünyaya gelen torunu Berfin Karakeçeli, Oxford Üniversitesi'ne başvurdu. Usta sanatçının "Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık" sözleri yeniden gündem oldu.
"İmparator" lakaplı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, yalnızca müzik kariyeriyle değil, özel yaşamıyla da sık sık gündeme geliyor.
73 yaşındaki sanatçının torunu Berfin Karakeçeli'nin Oxford Üniversitesi'ne başvuru yapması, Tatlıses'in yıllar önce söylediği "Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık" sözlerini yeniden hatırlattı.
Sabah gazetesinin haberine göre, Tatlıses’in kızı Gülşen'den dünyaya gelen torunu Berfin Karakeçeli, Harran Üniversitesi Reklamcılık Bölümü'nden mezun oldu.
Karakeçeli, eğitimine yurt dışında devam etme kararı alarak İngiltere'nin köklü eğitim kurumlarından Oxford Üniversitesi'ne başvurdu.
İbrahim Tatlıses, ilk evliliğini Adalet Durak ile yapmış ve bu evlilikten Ahmet, Gülden ve Gülşen adında üç çocuğu dünyaya gelmişti.
Tatlıses'in meşhur "Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık" sözü, torununun başarı haberiyle bir kez daha gündemin ana konularından biri oldu.
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