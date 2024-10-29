Yayınlanma: 29.10.2024 - 09:43

Güncelleme: 29.10.2024 - 09:43

Resmi tatillerde bazı kurumların kapalı olması dolayısıyla kuyumcular ve AVM'ler de merak konusu oldu. Peki, 29 Ekim AVM'ler açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda AVM'ler kaçta açılacak?

29 EKİM AVM AÇIK MI?

29 Ekim Salı günü AVM'ler tam gün açık olacak.

Türkiye genelinde yüzlerce AVM bulunmaktadır. AVM'ler 2024 yılında 10:00'da açılıyor, 22:00'da kapanıyor.

2024 RESMİ TATİL TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı