29 Ekim AVM'ler açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda AVM'ler kaçta açılacak?
29 Ekim AVM’lerin çalışma durumu araştırılıyor. Resmi tatil kapsamında devlet daireleri kapalı olurken özel şirketlerin bazıları çalışıyor. Peki, 29 Ekim AVM'ler açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda AVM'ler kaçta açılacak?
Resmi tatillerde bazı kurumların kapalı olması dolayısıyla kuyumcular ve AVM'ler de merak konusu oldu. Peki, 29 Ekim AVM'ler açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda AVM'ler kaçta açılacak?
29 EKİM AVM AÇIK MI?
29 Ekim Salı günü AVM'ler tam gün açık olacak.
Türkiye genelinde yüzlerce AVM bulunmaktadır. AVM'ler 2024 yılında 10:00'da açılıyor, 22:00'da kapanıyor.
2024 RESMİ TATİL TAKVİMİ
Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı
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