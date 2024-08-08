Yayınlanma: 08.08.2024 - 11:06

Güncelleme: 08.08.2024 - 11:06

30 Ağustos Zafer Bayramı için sayılı günler kaldı. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 101. yıl dönümü nedeniyle yurt genelinde törenler ve etkinlikler düzenlenecek. Peki, 30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl hangi güne denk geliyor?

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos günü, resmi tatil günleri arasında yer almaktadır.

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eden 30 Ağustos ülke genelinde törenlerle ve etkinliklerle kutlanmaktadır.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Bu sene yani 2024 yılında 30 Ağustos, Cuma gününe denk gelmektedir.

30 AĞUSTOS TATİL Mİ?

30 Ağustos resmi tatil olduğu için noter, belediye, banka, valilik gibi kamu kurumları da kapalı olmaktadır.